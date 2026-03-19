Proyecto de ley busca protección laboral para mujeres en etapa de menopausia

Legislación en Ecuador propone blindaje contra despidos y ajustes en el entorno de trabajo por síntomas de climaterio

Sesión en la Asamblea Nacional durante el debate de un proyecto de ley que busca garantizar protección laboral para mujeres en etapa de menopausia. Imagen referencial.

La asambleísta Mónica Salazar, de las filas de Acción Democrática Nacional (ADN), presentó recientemente el proyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral durante la Menopausia y el Climaterio. La propuesta técnica busca establecer un marco legal que garantice el derecho a la salud y la estabilidad laboral de las mujeres y personas menstruantes, mediante políticas públicas y programas especializados que eviten cualquier tipo de discriminación en esta etapa biológica.

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Blindaje contra la discriminación laboral

En el ámbito profesional, la normativa plantea una protección rigurosa frente a despidos, traslados o evaluaciones negativas que tengan como origen directo o indirecto la condición de la trabajadora. El texto es enfático: no se podrá desvincular a ninguna persona por causas relacionadas con el climaterio, salvo que exista una causa justa ajena a dicha condición.

Además, se establece la inversión de la carga de la prueba, obligando al empleador a demostrar en instancias judiciales que cualquier sanción o despido se basó en motivos objetivos y no discriminatorios.

Ajustes razonables en el entorno de trabajo

La propuesta también contempla el derecho a solicitar "ajustes razonables" cuando exista una afectación funcional certificada médicamente. Estos cambios, que no deben alterar la remuneración ni la estabilidad, incluyen flexibilidad en la jornada para citas médicas, adecuaciones ergonómicas en el puesto de trabajo y protección ante medidas disciplinarias. Una vez presentada la solicitud con el aval médico, el empleador tendrá un plazo de diez días para pronunciarse de manera motivada.

Un modelo de atención integral de salud

Más allá de lo laboral, el proyecto redefine la "afectación funcional" como aquellas manifestaciones clínicas que inciden en el desempeño diario sin constituir necesariamente una incapacidad. Bajo esta premisa, se propone que el Sistema Nacional de Salud adopte un modelo de cuidado que incluya evaluaciones ginecológicas, hormonales, psicológicas y nutricionales, considerando las particularidades territoriales y culturales del país.

Acceso progresivo a servicios especializados

La implementación de estos servicios en la red pública y privada se daría de forma escalonada, según la disponibilidad presupuestaria. Entre los beneficios planteados constan las consultas especializadas, el acceso a terapias hormonales según criterio médico, consejería sexual y programas de salud mental. Asimismo, se establece la prioridad en la atención para aquellas pacientes que presenten síntomas incapacitantes.

Trámite en el Legislativo



Actualmente, la iniciativa se encuentra a la espera del informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL). Una vez superado este filtro, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá calificar el proyecto para que inicie formalmente su trámite en las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional.

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