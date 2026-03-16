Pinto asegura abastecimiento del 65% en insumos médicos a hospitales a nivel nacional

La vicepresidenta y ministra de Salud, María José Pinto, afirmó que el sistema nacional registra un abastecimiento del 65%

El 27 de diciembre del 2025, al asumir el cargo, la vicepresidenta María José Pinto, aseguró que en tres meses se lograría estabilizar el abastecimiento de insumos médicos a nivel nacional, superando la crisis en el sistema de la salud. Dicho plazo se cumple en 2 semanas donde cerrará el primer trimestre del 2026.

En una entrevista este lunes 16 de marzo para En Primera Plana, la vicepresidente y actual encargada del minsiterio de Salúd Pública María José Pinto, aseguró que el sistema nacional registra un 65% de abastecimiento en insumos médicos disponibles. Esta cifra, expresó, que corresponde al cierre del mes de febrero.

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De acuerdo con la servidora, se espera llegar a un 70 u 80% de abastecimiento para finales de este mes, que es lo que indicó la OMS como cifra óptima para la atención médica. La razón por la que aún no se ha llegado a dicha cifra, afirma Pinto, es porque el problema no se limita a medicamentos, sino también a dispositivos médicos, y que gran parte de las dificultades provienen de los proveedores privados.

“De las 242 moléculas, 20 no han sido entregadas. La compra se hace, pero la empresa no entrega”, señaló, subrayando que muchos retrasos se deben a trámites en aduanas o a la falta de disponibilidad de ciertas moléculas.

La ministra defendió la estrategia de compra centralizada, que según ella permitirá un ahorro del 15% al 20% y facilitará sancionar a proveedores incumplidos. Sin embargo, admitió que el catálogo vigente data de 2018 y limita las opciones de adquisición. Pinto adelantó que en marzo se analizará qué empresas deben ser declaradas incumplidas y se abrirán nuevas compras.

Escasez persistente

Las declaraciones de Pinto contrastan con la realidad que han enfrentado pacientes y médicos en los últimos meses. Durante 2025, hospitales públicos reportaron desabastecimientos recurrentes de medicinas esenciales como analgésicos, antibióticos y tratamientos oncológicos.

En meses pasados el Gobierno modificó el reglamento para incorporar el abastecimiento centralizado y la compra de bienes estratégicos en salud. La medida promete eficiencia, control y ahorro, aunque también plantea interrogantes sobre su aplicación real.

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La vicepresidenta expresó que hay excepciones para la centralización, pero que la decisión se basó en un análisis hecho por organismos internacionales. Expresó que se han registrado casos donde un mismo medicamento cambie de precio en un hospital y en otro. "es por eso por lo que hemos decido descentralizar la mayoría de los medicamentos. Pero no solo es un tema de compra."

Problemas estructurales y deudas pendientes

Pinto reconoció que el sistema enfrenta problemas estructurales, incluyendo mafias internas que desvían medicinas hacia el mercado informal, con un desperdicio estimado del 30%. También admitió que el Ministerio de Salud mantiene deudas de alrededor de 800 millones de dólares con clínicas privadas y proveedores, de las cuales se han pagado 220 millones.

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La funcionaria insistió en que el cambio será paulatino y que organismos internacionales han advertido que una transformación estructural requiere al menos cinco años. Entre las medidas en curso mencionó la descentralización de ciertos medicamentos, el fortalecimiento de la atención primaria en centros de salud tipo A, B y C, y la elaboración de un catastro nacional de infraestructura hospitalaria.

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