Catastro, sistema hospitalario y primera atención: Pinto delineó estrategia en salud

La vicepresidenta María José Pinto aseguró que entre julio y agosto de 2026 se cubrirá el 80% de las medicinas necesarias

La vicepresidenta María José Pinto se refirió a la situación del sistema de salud en el país y anunció tres medidas que se implementarán. Una de ellas será la elaboración de un catastro nacional para conocer, por ejemplo, el número de camas disponibles.

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El presidente Daniel Noboa delegó a Pinto la responsabilidad del sector salud. Desde entonces no hay un ministro del ramo, después de que en noviembre de 2025 saliera Jimmy Martin y se efectuara dicha delegación mediante decreto ejecutivo.

El catastro nacional ante la falta de información

La vicepresidenta fue entrevistada en Ecuavisa. Allí, sobre las acciones para enfrentar la crisis en el sistema de salud, señaló: “Los tres pasos más importantes son levantar el catastro nacional. Yo no sé, por ejemplo, cuántas camillas hay a nivel nacional. Cada centro de salud obviamente sabe lo que tiene. Cómo puedo movilizar una mejor infraestructura si no sé lo que tengo o lo que me falta”.

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Sistema de gestión hospitalaria

A esas acciones se sumarán otras dos. Una tiene que ver con la implementación de un sistema de gestión hospitalaria. Según Pinto, hay dependencias de salud que cuentan con uno, pero no tienen interconexión con el resto. También hay centros de salud que no disponen de ese sistema.

“Lo que hicimos es ver los hospitales básicos con mejor sistema. Uno es el del Portoviejo. Eso se va a implementar en el resto”, señaló Pinto. Aún no hay una estimación del costo que representará, pero en una primera etapa se lo replicará en aquellos hospitales básicos que cuentan con la infraestructura necesaria y eso no tendrá costo para el Ministerio de Salud.

La tercera medida tiene que ver con el fortalecimiento del primer nivel de atención. “Los ecuatorianos estamos acostumbrados a ir al médico para curarnos y no para prevenir. Por eso hablamos tanto de los hospitales. Allí las salas de emergencia están llenas. Los hospitales se saturan porque la gente va cuando la enfermedad ya avanzó, en vez de prevenirla en los centros”, manifestó la segunda mandataria.

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Sobre el abastecimiento de medicinas

Pinto aseguró que entre julio y agosto de 2026 se cubrirá el 80% de las medicinas. La funcionaria recordó que ahora el sistema para esas adquisiciones es centralizado. También reconoció que habrá insumos que deberán ser adquiridos por las unidades de salud.

Pinto añadió que no se ha encontrado la receta perfecta para resolver los problemas del sistema sanitario, pero aseguró que, mientras el presidente Daniel Noboa lo disponga, ella estará a cargo de la gestión de la salud en el país.

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