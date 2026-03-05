Expreso
Marco Maldonado, Director General del IESS
María José Pinto designa a Marco Maldonado como interventor del hospital Teodoro Maldonado del IESSCortesía

María José Pinto designa a Marco Maldonado como interventor del Teodoro Maldonado

Vicepresidencia dispone control temporal del hospital del IESS por 30 días para revisar compras, inventarios y áreas críticas

La vicepresidenta de la República y encargada de la cartera de Salud del país, María José Pinto, dispuso la intervención temporal del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, y nombró al director general del IESS, Marco Vinicio Maldonado Carbo, como interventor excepcional y temporal del centro de salud. La decisión se formalizó mediante un oficio emitido el 5 de marzo de 2026 desde el Ministerio de Salud Pública.

La medida se adopta tras el Decreto Ejecutivo No. 318, firmado el 4 de marzo de 2026 por el presidente Daniel Noboa, que ordenó la intervención “temporal, excepcional e integral” del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en la ciudad de Guayaquil.

En el documento oficial se establece que el objetivo es garantizar la prestación continua de los servicios médicos, así como verificar el manejo de recursos, compras, abastecimiento y condiciones de atención en las casa de salud más grande de la red del IESS en Guayaquil. 

