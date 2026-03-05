Inocar revela cuándo terminará el aguaje en Ecuador y qué pasará con el mar

Oleaje del Pacífico impactará la Costa y Galápagos con mar moderado y agitado y olas de hasta 2,30 metros

El aguaje en Ecuador terminará el 6 de marzo de 2026, según el pronóstico del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar). Tras el cierre de este fenómeno natural, el país experimentará un evento de oleaje proveniente del sur del océano Pacífico, que influirá en el estado del mar en la costa continental y en las islas Galápagos entre el 6 y el 9 de marzo.

De acuerdo con el boletín oceanográfico emitido el 5 de marzo, el comportamiento del mar cambiará durante esos días. Entre el 6 y el 7 de marzo se prevé que el estado del mar se mantenga entre moderado y agitado en varias zonas del litoral ecuatoriano.

Posteriormente, entre el 8 y el 9 de marzo, se pronostica la presencia de oleaje de alta energía, lo que provocará un mar agitado en distintos puntos de la Costa y el archipiélago. Este incremento en la intensidad del mar coincide con la llegada de olas generadas en el Pacífico sur.

Oleaje en Ecuador: advertencia por corrientes y mayor fuerza del mar

El Inocar explicó que el fenómeno se produce por el arribo de trenes de olas provenientes del hemisferio sur. En el análisis oceanográfico se indica que “se espera el arribo de olas predominantes del sur del Pacífico para la costa continental e insular del Ecuador”.

Este comportamiento del mar puede generar condiciones más peligrosas en las playas y zonas cercanas a la costa. En el informe se advierte que “las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca”, lo que incrementa el riesgo para bañistas y embarcaciones pequeñas.

Ante este escenario, la entidad recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales y extremar precauciones durante los días de mayor intensidad del oleaje.

Altura de las olas previstas en la costa ecuatoriana

El pronóstico del Inocar detalla que las alturas del oleaje variarán según la provincia. En Esmeraldas, por ejemplo, se estiman olas entre 0,50 y 1,10 metros durante el evento marítimo.

En Manabí, las proyecciones indican que las olas podrían alcanzar hasta 1,40 metros, mientras que en las zonas de Santa Elena y Guayas se prevén alturas máximas cercanas a 1,70 metros.

En El Oro, el comportamiento del mar sería menos intenso, con olas estimadas entre 0,30 y 0,50 metros, aunque el estado del mar seguirá catalogado como moderado a agitado en algunos momentos.

Oleaje en Galápagos: olas podrían superar los dos metros

El informe también señala que el impacto del fenómeno será mayor en el borde costero insular, especialmente en las islas Galápagos. Allí, las condiciones del mar podrían registrar alturas superiores a las del continente.

En el oeste del archipiélago, las olas podrían alcanzar hasta 2,20 metros, mientras que en el sur de Galápagos se prevén alturas máximas cercanas a 2,30 metros durante los días de mayor energía del oleaje.

Además, el análisis técnico indica que la dirección predominante del oleaje será desde el sur y sur-suroeste en el archipiélago, mientras que en la costa continental llegará principalmente desde el oeste-suroeste.

¿Cuándo volverá a calmarse el mar en Ecuador?

Los modelos numéricos utilizados en el pronóstico muestran que el pico del evento se registrará hacia el 9 de marzo, cuando las alturas del oleaje en mar abierto alcanzarían sus valores máximos.

Después de esa fecha, la energía del oleaje comenzará a disminuir progresivamente, lo que permitiría que el estado del mar retorne a condiciones más estables en el litoral ecuatoriano.

