Gasolina en Ecuador: por qué cambia el precio de los combustibles cada mes

El precio de la gasolina en Ecuador cambia una vez al mes debido a un sistema de control establecido por el Estado para evitar fluctuaciones constantes en los combustibles. A diferencia de otros países donde los valores pueden modificarse a diario, en el país el ajuste se realiza de forma periódica, una decisión que responde a factores políticos, económicos y sociales.

Este mecanismo fue adoptado luego de que en 2020 se intentara liberalizar el mercado de combustibles durante el gobierno de Lenín Moreno. La medida buscaba acercar los precios internos a las variaciones del petróleo en el mercado internacional, aunque manteniendo cierto control para reducir impactos bruscos en la economía de los ciudadanos.

La gasolina y el diésel continúan siendo productos altamente sensibles en el país, tanto por su impacto en el transporte como en el costo de vida. Por esa razón, el sistema mensual se convirtió en una fórmula intermedia entre un mercado totalmente libre y un esquema completamente subsidiado.

¿Por qué el precio de la gasolina cambia cada mes en Ecuador?

Fernando Santos, exministro de Energía, explica que la diferencia con otros mercados radica en el nivel de control estatal. En economías abiertas, el precio de los combustibles responde directamente a las variaciones del petróleo y puede modificarse incluso de un día para otro.

“En los países de economía libre los precios de los combustibles varían de un día a otro, según suban o bajen los precios del petróleo que es el componente básico de los combustibles”, explicó el exfuncionario al referirse al comportamiento del mercado internacional.

En el caso ecuatoriano, el modelo es distinto porque el Estado fija los precios. “En el Ecuador la gasolina y el diésel tienen precios fijados por el Estado y, como es un producto políticamente muy sensible, se decidió que el ajuste no sea diario”, añadió Santos.

El exministro también explicó que esta fórmula busca equilibrar dos realidades: la dependencia del petróleo como base de los combustibles y la sensibilidad social del tema en Ecuador. El combustible incide directamente en el transporte, la producción y el costo de varios servicios.

