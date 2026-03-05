MasterChef Celebrity Ecuador define su Top 10: Nexar queda fuera de la competencia

El reto de camarones marcó un punto clave en la competencia y definió al Top 10 de MasterChef

La competencia en MasterChef Celebrity Ecuador entra en una etapa decisiva. En el más reciente episodio del reality se definió oficialmente el Top 10 de celebridades que continúan en la cocina más famosa del país, tras la eliminación de Nexar, quien no logró convencer al jurado en un reto en el que el camarón debía ser el protagonista del plato.

El desafío de la noche consistía en hacer brillar al camarón, ingrediente principal del reto. Los concursantes debían presentar una preparación donde este producto destacara tanto en sabor como en presentación. Sin embargo, el plato de Nexar fue considerado el más débil de la jornada: el jurado señaló que la propuesta no lograba resaltar el camarón y resultaba pobre frente al nivel de sus compañeros, lo que terminó marcando su salida de la competencia.

La tensión también alcanzó a Karime Borja, quien estuvo muy cerca de abandonar el programa. En su plato, los jueces cuestionaron que el camarón no era realmente el protagonista, lo que iba en contra de la consigna del reto. A pesar de esa observación, el jurado consideró que la preparación de Nexar tenía mayores fallas, por lo que finalmente fue él quien dejó el delantal.

#MCCelebrityEc | 🍴 El Pin del Chef no es solo un accesorio… es la clave para avanzar. Bastián debe cumplir con sus responsabilidades pic.twitter.com/C0b9Mw7WiY — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 6, 2026

Un Top 10 con fuerte nivel culinario

Tras esta eliminación, el programa queda con los diez famosos que siguen en carrera por el título:

Andy Suzuki

Bastián Napolitano

Beber Espinoza

Carlos Luis Andrade

El Jose

Frickson Erazo

Karime Borja

Mara Topic

Monserrath Astudillo

Josh Paredes

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en esta temporada es el alto nivel de los participantes. A diferencia de otras ediciones, varios de los famosos han demostrado habilidades culinarias sólidas, técnica y creatividad en la cocina, lo que ha convertido la competencia en una de las más reñidas del programa.

Con el Top 10 definido, cada reto se vuelve más exigente, ya que los concursantes deberán mantener el nivel si quieren avanzar hacia las etapas finales de una temporada que ha sorprendido por la calidad de sus competidores.

