Matriculación vehicular en Ecuador: multas por no hacer el trámite a tiempo

No realizar la matriculación vehicular dentro del mes correspondiente puede generar multas de hasta 100 dólares

La matriculación vehicular en Ecuador se realiza según el último dígito de la placa y es obligatoria cada año para poder circular legalmente.

La matriculación vehicular es un requisito indispensable para que los automotores puedan circular legalmente en Ecuador. Cada año, los propietarios deben cumplir con este trámite que incluye el pago de impuestos, tasas correspondientes y la aprobación de la Revisión Técnica Vehicular (RTV).

Para organizar la demanda y evitar congestionamiento en los centros de atención, las autoridades establecen un calendario anual basado en el último dígito de la placa. Cumplir con esta calendarización es clave para evitar sanciones económicas y posibles inconvenientes legales.

Multas por no cumplir con la matriculación vehicular

El proceso de revisión y matriculación se distribuye durante todo el año según el último número de la placa del vehículo: No realizar la revisión y matriculación en el mes asignado puede generar multas económicas acumulativas.

Las sanciones vigentes son:

Multa por calendarización: 25 dólares por no realizar el trámite en el mes correspondiente.

Multa por no pagar la matrícula del año vigente: 25 dólares adicionales.

Multa por no presentarse o no aprobar la Revisión Técnica Vehicular: 50 dólares.

En total, las sanciones pueden alcanzar hasta 100 dólares, sin incluir otros valores pendientes que el vehículo pueda tener en el sistema, como impuestos o infracciones de tránsito.

Riesgos de circular con la matrícula caducada

Además de las multas, circular sin cumplir el proceso anual de matriculación puede traer consecuencias legales. La normativa establece que los agentes de tránsito pueden retener el vehículo si circula sin matrícula vigente o sin haber aprobado la revisión técnica vehicular.

Por ello, las autoridades recomiendan realizar el trámite dentro del mes asignado para evitar sanciones y problemas durante controles de tránsito.

Cómo consultar valores pendientes para la matriculación 2026

Los propietarios de vehículos pueden verificar si tienen valores pendientes antes de iniciar el proceso de matriculación. Para hacerlo deben ingresar al portal oficial: www.amt.gob.ec

En esta plataforma se puede revisar el estado del vehículo, valores por pagar y otros requisitos para completar el trámite.

Horarios de atención en Quito

En Quito, los centros de atención para el proceso de revisión técnica y matriculación atienden en el siguiente horario:

Lunes a sábado: de 07:00 a 18:00

Las autoridades recomiendan consultar previamente los valores pendientes y agendar el trámite con anticipación para evitar retrasos en el proceso de matriculación vehicular 2026.

