Colombia ordena instalar un radar en frontera con Ecuador para frenar el narcotráfico

Colombia asegura que reforzará la seguridad en Ipiales con un radar para detectar narcotráfico desde Ecuador

Petro asegura que la vigilancia de ríos y selvas es clave en la lucha contra el narcotráfico.

La relación entre Colombia y Ecuador vive un momento de tensión que combina comercio y seguridad. El martes 3 de marzo de 2026, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció la instalación de un radar en Ipiales, ciudad fronteriza clave con Ecuador, esto con el fin de rastrear vuelos ilegales y posibles envíos de cocaína.

Petro señaló en X que “la exportación de cocaína es cada vez más ecuatoriana”, y agregó que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, “debe lograr asegurar más sus puertos y aeropuertos… podemos ayudar”.

El radar se enfocará en monitorear rutas aéreas, pero Petro advirtió que “el mayor problema es el paso por las selvas y los ríos. La vigilancia de las armadas de los dos países en el paso de los ríos es fundamental”.

La disputa arancelaria como telón de fondo

Desde enero, Ecuador aplica una “tasa de seguridad” a productos colombianos, inicialmente del 30 % y luego del 50 %, bajo el argumento de que Colombia no combate adecuadamente los grupos criminales y la inseguridad en la frontera.

Bogotá respondió con aranceles equivalentes a productos ecuatorianos, en una escalada que ha generado preocupación en los sectores empresariales de ambos países.

Colombia defiende su lucha antidrogas

Frente a las críticas ecuatorianas, Petro defendió la gestión de su gobierno y resaltó los decomisos históricos de cocaína, la droga ilícita con mayor crecimiento según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El radar de Ipiales buscará complementar las acciones de vigilancia en tierra y río, concentrándose en los pasos más críticos de la frontera. Petro insistió en la cooperación bilateral: “podemos ayudar”.

Radar en Ipiales: tecnología contra el crimen

El sistema permitirá rastrear naves ilegales y coordinar la acción de las autoridades colombianas y ecuatorianas en tiempo real. Esta iniciativa se suma a otras medidas de seguridad, buscando proteger a la población de zonas fronterizas donde operan grupos delictivos.

Impacto económico y diplomático

La disputa arancelaria y la preocupación por la seguridad fronteriza afectan directamente al comercio bilateral. Empresas de ambos lados temen que la tensión continúe y genere pérdidas económicas.

Mientras tanto, la instalación del radar es un paso concreto de Colombia que busca demostrar su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y fomentar la cooperación con Ecuador, tratando de equilibrar la seguridad con la estabilidad comercial y diplomática.

