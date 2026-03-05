En la frontera, “nuestros negocios agonizan, pero el Gobierno no hace nada”

El comercio en la frontera norte de Ecuador cayó hasta un 80 %.Estibadores, tenderos y transportistas, entre afectados

Los carreteros. Desde que se implementaron las medidas, este sector no tiene mercadería que transportar.

Fabián Cadena llega al mercado San Miguel de Tulcán a las seis de la mañana. Sin embargo, desde febrero vuelve a casa antes del mediodía. Este estibador del mercado y secretario de la Asociación de Estibadores de Avilés tenía en los jueves de feria su mejor día: ganaba entre $30 y $40 y al final del mes reunía entre $250 y $300. Ahora apenas llega a $150. “Alcanza para el sustento diario y para llevar el pancito a la casa”, dice. Por las tardes trabaja en una parcela detrás del estadio para completar lo que la frontera ya no le da.

RELACIONADAS Camioneros de Ecuador y Colombia alistan paro en la frontera de Carchi e Ipiales

Desde que el Gobierno impuso la tasa de seguridad, del 30 % en febrero y del 50 % desde el 1 de marzo, el comercio transfronterizo se desplomó, aunque mueve el 70 % de la actividad económica de esta zona según Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán. “El puente de Rumichaca está prácticamente muerto”.

Ecuador y Panamá trazan solución al Fusarium para garantizar tránsito del banano Leer más

La Cámara Colombo-Ecuatoriana estima que unas 154 empresas en Tulcán e Ipiales están afectadas y unos 2.000 empleos directos en riesgo.

Carlos Bastidas, presidente de Asociación de Carga Pesada del Carchi, explica que en una economía de frontera todo es como una rueda y todos se necesitan para que funcione, ningún sector es más importante que otro.

Frontera norte: una dinámica comercial que se apaga

Gustavo Navarrete, presidente de la Asociación de Carretas, cuenta que los carretilleros cargaban arroz, azúcar, aceites y gaseosas por $8 a $10 la jornada. Hoy apenas llegan a $2,50 o $5. Carlos Oña, otro estibador del parque Isidro Ayora, antes reunía $6 diarios que le alcanzaban para el arriendo y la comida; “ahora no nos alcanza ni para el pan”, dice. Ambos reconocen que su sector no tiene influencia política, pero apoyarían una huelga si los transportistas la convocan.

A pocas cuadras, Alicia Mejía atiende su tienda. Los colombianos eran sus principales clientes: compraban adornos, licores y golosinas para llevar de recuerdo. Sacaba $40 diarios de utilidad; ahora, con suerte, $3 o $5. “Los turistas tienen miedo de que en el puente les quitan todo, y ya no compran”.

Los estibadores. Las limitaciones para el transporte de arroz y banano han perjudicado los pocos ingresos de este sector. ANGELO CHAMBA / Expreso

Con 45 años de comercio, Emérita Vizcaíno lo ve desde otro ángulo: el café colombiano Sello Rojo que traía para revender ya no es negocio por el precio. “Somos como vecinos, nos necesitamos. Si no hay aquí, vamos allá”, dice.

Ángel Aníbal Chulde, socio de la cooperativa Furgonetas Carchi -46 unidades en la ruta terminal-Rumichaca-, suma otra cara de la crisis: el trabajo de pasajeros cayó a la mitad y aún debe cuotas de su vehículo a una financiera sin plazos de gracia. El 2 de marzo, unos 800 camioneros marcharon desde Bolívar hasta Tulcán exigiendo la derogatoria del arancel; el gremio estima pérdidas de $20.000 diarios.

Samborondón y Daule concentran inversiones que superan los $1.500 millones Leer más

En Ipiales, al otro lado del puente, Carolina Tepún, encargada de un local de ropa deportiva, comenta una caída del 80 %. Catherine Cevallos, del local de cosméticos Exclusivo, pasó de vender un millón de pesos colombianos ($263 dólares) a 400.000 ($105) y recortar personal; varios locales ya cerraron.

Iván Flores, presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales (CCI), ofrece la radiografía más dura: según mediciones de afluencia en el centro comercial Gran Plaza, el terminal de transporte, la actividad cayó al 10 %. “Esto parece pandemia. Es una asfixia comercial para Tulcán y para Ipiales, aquí no hay ganadores”, dice.

La reunión con el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, el 3 de marzo en Tulcán, terminó sin compromisos: Flores confirmó a este Diario que el ministro defendió la medida y no ofreció soluciones, por lo que prevén, en las próximas horas, anunciar un paro.

Comercio binacional

En 2025, Colombia vendió a Ecuador unos $1.900 millones y Ecuador exportó cerca de $900 millones, según la Cámara de Comercio de Tulcán. Por Rumichaca cruzaban unas 500.000 toneladas anuales y el flujo comercial diario movía unos $400.000 en promedio antes de la tasa de seguridad.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO