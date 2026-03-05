Florencio Compte Guerrero | Las inundaciones en Guayaquil

Se define al riesgo de una ciudad como el peligro latente ante una amplia variedad de eventos, desde aquellos que se deben a fenómenos físicos, como terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, etc., hasta los que se consideran de causas humanas, como las guerras y los accidentes industriales. Su amenaza, afectación y gravedad está dada tanto por su ocurrencia y magnitud como por la vulnerabilidad y la manera como una comunidad se reponga del daño sufrido.

Históricamente, Santiago de Guayaquil ha sufrido catástrofes de todo tipo, vinculadas tanto a su ubicación, su clima cálido y lluvioso y la mala calidad de su suelo, lo que ocasionó que hubiera epidemias frecuentes, muchas ligadas a lluvias intensas e inundaciones, como la fiebre amarilla en 1740 y 1842 o la de cólera en 1998.

Las inundaciones también han sido frecuentes, sobre todo las originadas por el Fenómeno de El Niño. De los que se tiene registro que afectaron a Guayaquil, de manera severa, fueron los de los años 1578, 1624, 1686, 1701, 1720, 1728, 1747-1748, 1791, 1891, 1925, 1982-1983 y 1997 y 1998, que ocasionaron daños materiales, desplazamientos de población, problemas sanitarios y de afectación de su infraestructura.

Sabemos que la ciudad se inunda cuando coincide una fuerte lluvia con la marea alta de los esteros y de la ría. Está claro que ante un gran aguacero el caudal que puede recibir el sistema de recolección de aguas lluvias resulta insuficiente. Si a esto le sumamos el que a lo largo de los siglos se han taponado con relleno los cauces naturales de evacuación que conducían el agua hacia los esteros circundantes y el río Guayas; que la ciudad está cubierta por una capa impermeable de hormigón y asfalto que impide al suelo absorber las aguas lluvias; y que faltan áreas verdes que ayuden a esta absorción, las inundaciones serán cada vez más frecuentes y más graves.

Hay necesidad, por tanto, al menos, de hacer fuertes inversiones en mejoramiento y modernización en el sistema de recolección de aguas lluvias y de ampliar el suelo verde de la ciudad.