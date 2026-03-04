Matriculación vehicular en Ecuador: multas por no hacer el trámite a tiempo
Hay sanciones para los conductores que no cumplan con la matriculación en los tiempos establecidos
La matriculación vehicular es un trámite obligatorio que los propietarios de automotores deben cumplir cada año en Ecuador para poder circular legalmente. El proceso incluye el pago de impuestos y tasas, así como la aprobación de la Revisión Técnica Vehicular (RTV).
La calendarización se organiza según el último dígito de la placa del vehículo, con el objetivo de distribuir la demanda durante el año y evitar congestión en los centros de revisión. Este es el cronograma.
- Enero: todos los dígitos
- Febrero: placa cuyo último dígito es 1
- Marzo: dígito 2
- Abril: dígito 3
- Mayo: dígito 4
- Junio: dígito 5
- Julio: dígito 6
- Agosto: dígito 7
- Septiembre: dígito 8
- Octubre: dígito 9
- Noviembre: dígito 10
- Diciembre: vehículos rezagados que no hicieron el trámite a tiempo
Sanciones por no matricular el carro a tiempo en Ecuador
No cumplir con este trámite dentro del mes asignado puede generar multas económicas. La principal sanción es una multa de 25 dólares por calendarización, que se aplica cuando el propietario no realiza la revisión y matriculación en el mes correspondiente a su placa.
Además, se suma otra multa de 25 dólares por no pagar la matrícula del año vigente, lo que eleva el valor mínimo de la sanción a 50 dólares si el trámite no se realiza a tiempo
La normativa también contempla una sanción adicional de 50 dólares si el vehículo no se presenta o no aprueba la Revisión Técnica Vehicular.
En ese escenario, el monto total de multas puede alcanzar hasta 100 dólares, sin incluir otros valores pendientes que el propietario tenga en el sistema, como impuestos o infracciones de tránsito
Además de las sanciones económicas, circular con la matrícula caducada puede traer consecuencias legales. Según la normativa, los agentes pueden retener el vehículo si este circula sin la matrícula vigente o sin haber cumplido los requisitos del proceso anual.
