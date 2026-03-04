Problemas en la ANT frenan el mercado automotor en Ecuador en febrero de 2026

Interrupciones en los trámites de tránsito afectaron la entrega de placas y registro de vehículos nuevos en Ecuador

La venta de autos se redujo en febrero de 2026 frente a enero del mismo año, según la Aeade.

El mercado de vehículos nuevos en Ecuador se contrajo en febrero de 2026. Ese mes se vendieron 10.890 unidades, lo que representa 485 menos que en enero, cuando la comercialización alcanzó 11.342 vehículos. Esta cifra implica una caída mensual del 4 %, según informó este 4 de marzo de 2026 la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

El gremio atribuye esta caída al cierre de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y a la suspensión de servicios que inciden directamente en el proceso de matriculación de los vehículos nuevos. A inicios de febrero de 2026, la Fiscalía abrió una investigación en la ANT por la presunta existencia de una red de corrupción dentro de la entidad.

Esta situación afectó al mercado automotor que se venía recuperando desde abril de 2025. Y aunque las ventas registradas en febrero de 2026 ante el SRI son 30% más frente a febrero de 2025, una gran parte de los vehículos facturados no fueron matriculados ni entregados a los clientes, momento en el que se cierra el ciclo de comercialización automotor, señaló Genaro Baldeón, presidente Ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade).

El impacto se extiende a todo el mercado

La paralización de los trámites administrativos afectó a:

Vehículos pesados, livianos y motos, tanto de uso particular como, con mayor intensidad, al transporte público y comercial.

Tensión comercial entre Ecuador y Colombia genera “gran preocupación” en la CAN Leer más

En los segmentos de transporte público y comercial, como camiones, buses y furgonetas, se requieren autorizaciones de la ANT para cambios de unidades o incremento de cupos, requisitos indispensables dentro del proceso de matriculación y habilitación de unidades para operadoras de transporte, precisa la Aeade.

Un ejemplo del impacto se observa en el mercado de buses: en febrero la venta cayó 69 %, al pasar de 140 unidades en febrero de 2025 a 43 en febrero de 2026.

Ocho ciudades habilitadas, pero con intermitencias

La Asociación sostiene que, si bien la matriculación de vehículos nuevos se habilitó en ocho ciudades, el sistema presentó intermitencias y los procesos no operaron plenamente. En el resto del país persistieron inconvenientes que impidieron entregar unidades vendidas.

La situación es especialmente crítica en territorios sin cobertura para matriculación, como la Sierra Norte y la región amazónica, además de algunos segmentos como motos, cuyos canales de comercialización están presentes en todo el país.

RELACIONADAS Exportadores de Ecuador anuncian mesa nacional de seguridad ante escalada arancelaria

Ante este escenario, para marzo de 2026, el sector identifica como desafíos la reapertura plena de los servicios de matriculación, el restablecimiento de trámites a cargo de la ANT y el impacto de la tasa de seguridad del 50 %, que aplica desde el 1 de marzo de 2026, el Gobierno ecuatoriano a vehículos y autopartes colombianos así como otros productos que provienen de ese destino.

El gremio sostiene que el país requiere una transformación estructural de los servicios públicos asociados al registro e identificación vehicular para evitar que este tipo de paralizaciones afecte al mercado.

La ANT reanuda sus servicios de forma controlada

Refinería Esmeraldas: 13 unidades están fuera de operación tras incendio, según ARCH Leer más

Por su parte, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que el próximo 9 de marzo de 2026 se activará de forma controlada el sistema AXIS 4.0, como parte del proceso de normalización de sus plataformas tecnológicas. Con esta habilitación progresiva se prevé restablecer aproximadamente el 80 % de los trámites que actualmente se encuentran suspendidos.

La reactivación permitirá retomar servicios como la atención a escuelas de conducción, la reprogramación de turnos para licencias y la habilitación de gobiernos autónomos descentralizados (GAD) que cumplan los requisitos para acceder al sistema de matriculación. Según la ANT, la reapertura será gradual y priorizará los trámites con menor nivel de riesgo, bajo mecanismos de verificación reforzados.

La entidad señaló además que algunos procesos considerados de alta sensibilidad dentro de la auditoría informática requerirán más tiempo para su reactivación. Mientras tanto, la aplicación Gob.ec continuará habilitada para generar licencias digitales, que tienen la misma validez que el documento físico en casos de pérdida, robo o deterioro de la licencia de conducir.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO