Operación Costa: Salomón Fadul, exasambleísta por El Oro, recibe arresto domiciliario

El exlegislador orense y un empresario recibieron medidas sustitutivas por razones médicas y de edad

Salomón Fadul fue aprehendido en Machala durante un operativo simultáneo en tres provincias; es investigado por presunta delincuencia organizada.

Un juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado dispuso arresto domiciliario para el exasambleísta de El Oro, Jorge Salomón Fadul y un empresario bananero, dentro de la investigación conocida como Operación Costa, que indaga una presunta red dedicada al envío de droga hacia Europa mediante contenedores de banano.

La decisión se adoptó la mañana del miércoles 4 de marzo de 2026, tras una extensa audiencia de formulación de cargos realizada en Quito. La Fiscalía General del Estado procesó a 16 personas por el presunto delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según la acusación fiscal, la estructura criminal habría utilizado empresas exportadoras como fachada para contaminar cargamentos de banano con clorhidrato de cocaína, destinados a puertos de Países Bajos y Bélgica.

Razones médicas para las medidas sustitutivas

El juez resolvió aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva para dos de los procesados.

En el caso del empresario Alfredo Enrique Montalvo Laniado, se dispuso arresto domiciliario debido a su condición de adulto mayor de 67 años, además de presentar hipertensión y afecciones cardíacas, acreditadas mediante certificados médicos.

Por su parte, la defensa del exasambleísta Salomón Fadul presentó informes que señalan que el político fue sometido recientemente a una cirugía de corazón abierto con cuatro bypasses, lo que, según el magistrado, podría representar un riesgo grave para su vida en un centro penitenciario.

14 de los 16 procesados por la Operación Costa recibieron prisión preventiva por presunta delincuencia organizada. Christian Vinueza

Cumplirán la medida en Machala y Guayaquil

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, el empresario cumplirá el arresto domiciliario en su vivienda ubicada en Guayaquil, mientras que Fadul permanecerá en su domicilio en Machala.

El juez dispuso que la Policía Nacional realice el traslado de ambos procesados y elabore un informe de factibilidad para garantizar el cumplimiento de la medida, así como la seguridad de los agentes encargados de la vigilancia.

Además, se notificó a las defensas que deberán facilitar los trámites administrativos necesarios para ejecutar el arresto domiciliario.

Prisión preventiva para los otros 14 procesados

Para los demás implicados, el magistrado acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva, al considerar que existen elementos de convicción suficientes sobre su participación en una organización criminal estructurada.

Según la investigación, algunos de los procesados habrían coordinado el acopio, empaquetado y exportación de banano contaminado con droga, así como el lavado de dinero mediante empresas y la adquisición de bienes.

Entre los indicios presentados por la Fiscalía constan interceptaciones telefónicas, seguimientos, vigilancias y decomisos de droga realizados tanto en Ecuador como en Europa.

La Operación Costa incluyó operativos en Pichincha, Guayas y El Oro. Cortesía: Ministerio del Interior.

Decomisos en Ecuador y Europa

Uno de los principales hallazgos ocurrió en febrero de 2025, cuando autoridades de Países Bajos inspeccionaron contenedores procedentes de Ecuador y hallaron más de 2,5 toneladas de clorhidrato de cocaína ocultas en cajas con la marca “Anthony Bananas”.

Otro operativo previo, en octubre de 2024, permitió incautar cerca de 500 kilos de droga en una finca bananera, donde presuntamente se realizaban labores de lavado, llenado y embalaje de la fruta.

La Fiscalía también sostiene que ciudadanos de nacionalidad albanesa habrían actuado como veedores y financistas de la operación ilícita.

La investigación sigue en curso

El juez señaló que la estructura investigada presentaría permanencia en el tiempo, división de funciones y vínculos con redes internacionales de narcotráfico, lo que justificó la prisión preventiva para la mayoría de los procesados.

La instrucción fiscal continuará con nuevas diligencias para determinar responsabilidades individuales dentro de la presunta organización, que operaba principalmente en las provincias de El Oro y Guayas.

La Operación Costa se suma a otras investigaciones sobre tráfico de drogas mediante contenedores de banano, una modalidad que ha puesto nuevamente bajo escrutinio a los puertos ecuatorianos.