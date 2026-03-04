Río Vinces se desborda y deja bajo el agua gran parte de Salitre

Tras 18 horas de lluvias, el río se desbordó. Comercios cerraron y unas mil familias resultaron afectadas en Guayas

Bajo el agua, así permanecen la mayoría de barrios en Salitre.

Tras 18 horas de lluvia continua y el desbordamiento del río Vinces, hasta las 12:30 de ayer el norte, centro y sur de Vinces permanecían inundados.

La precipitación comenzó a las 18:00 del martes 3 de marzo y continuaba hasta el cierre de esta edición. En varios sectores, el agua alcanzaba la rodilla de los habitantes.

Más de 30 locales comerciales cerraron por ingreso de agua

Más de 30 locales comerciales cerraron porque el agua ingresó a sus instalaciones, generando pérdidas económicas. Al menos diez calles seguían anegadas hasta la tarde.

El alcalde, Milton Moreno Pérez, junto con personal de la Unidad de Gestión de Riesgos, recorrió las zonas afectadas. Un vocero municipal indicó que en las próximas horas habrá un pronunciamiento oficial.

El agua cubrió norte, centro y sur de la ciudad hasta el mediodía.

En el recinto Guachapelí, parroquia Vernaza, cantón Salitre (Guayas), la creciente del río Vinces también dejó daños.

Cultivos de plátano fueron arrastrados por el agua. Viviendas e industrias arroceras permanecen inundadas.

La calle Antonio José de Sucre, ubicada en el corazón de Salitre, permaneció bajo el auga hasta pasadas las 13:00. EDGAR ROMERO

Alex Palma Candelario, presidente del Gobierno Parroquial de Vernaza, confirmó que diez recintos están afectados y que alrededor de mil familias han resultado perjudicadas. Solo en Guachapelí se contabilizan unas 250 familias damnificadas.

Según el dirigente, la ayuda llega desde el Gobierno Parroquial, la Prefectura del Guayas y el Municipio. La zona más impactada es la cercana al estero Guachapelí y al río Vinces.

