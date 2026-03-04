Aerovía retomó operaciones parcialmente: estas son las estaciones que funcionan

Usuarios reclaman por la falta de prevención para evitar afectaciones a la movilidad de pasajeros del sistema aerosuspendido

La estación de Durán es una de las que se habilitó para acceder al sistema Aerovía, afectado por un corte de energía eléctrica.

Dos estaciones del sistema Aerovía serían habilitadas, pasado el mediodía de este miércoles 4 de marzo, para dar funcionamiento a las cabinas, paralizadas desde la noche del martes por un apagón.

Se trata de las paradas Durán, ubicada en el malecón de ese cantón, y Cuatro Mosqueteros, que está en avenida Malecón y Loja, en el centro de Guayaquil.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) recordó que el servicio se detuvo desde la noche del martes, por un "corte de energía derivado por una falla en la infraestructura de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL)".

"Se espera que esta situación sea resuelta a la mayor brevedad, lo que permitirá restaurar el servicio en su totalidad", dijo la institución en un comunicado, sin precisar una hora prevista.

Reclamos por la suspensión de la Aerovía

La reactivación parcial del servicio no satisfizo a los usuarios de la Aereovía, que durante la mañana reclamaron por la falta de información.

"¿A qué hora se habilita el servicio?" era la principal pregunta en la cuenta de la ATM en la red social Instagram.

"No dan claras las notificaciones. Mucha gente no se movilizan al trabajo y a esta hora los taxis no quieren ir a Guayaquil", fue la queja de Xavier Rosales.

Entre apagones y desinformación, los usuarios de la Aerovía enfrentaron la paralización del servicio, algo que no es nuevo en este sistema.

