Matriculación vehicular 2026 en Guayaquil: estos son los descuentos que ofrece la ATM

La matriculación vehicular 2026 es un trámite anual obligatorio que incluye la revisión vehicular y la renovación del permiso de circulación. En Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ha activado un esquema de descuentos para quienes realicen la Revisión Técnica Vehicular (RTV) durante los primeros días del mes.

¿Qué descuentos están vigentes?

El beneficio aplica exclusivamente para los conductores que acudan a la RTV en la primera quincena del mes correspondiente a su placa. El porcentaje de rebaja depende de la fecha en que se efectúe el trámite:

20 % de descuento si la revisión se realiza del 1 al 5.

15 % de descuento del 6 al 10.

10 % de descuento del 11 al 15.

Es decir, mientras más temprano se cumpla con la revisión dentro del mes asignado, mayor será el ahorro. A esto se suma la posibilidad de acceder a un prechequeo gratuito, una verificación previa que permite detectar fallas mecánicas o técnicas antes de la inspección formal, reduciendo el riesgo de no aprobar en el primer intento.

Multas a conductores por incumplimiento

Durante marzo deben cumplir con el proceso los propietarios de vehículos y motocicletas cuya placa termina en 2.

El retraso en la matriculación activa recargos adicionales a los valores ordinarios. Entre ellos:

25 dólares por no realizar el trámite en el mes correspondiente. 50 dólares por no presentarse o no aprobar la Revisión Técnica Vehicular. También 25 dólares establecidos por el Servicio de Rentas Internas por no pagar el impuesto a la propiedad vehicular dentro del periodo anual.

A estos valores se suman intereses diarios por mora tanto ante la Agencia Nacional de Tránsito como ante el SRI.

En la ciudad, el proceso de revisión está a cargo del consorcio SGS – Revisiones Técnicas, con centros operativos en el norte (junto a la troncal de la Metrovía en Río Daule), en el sur (avenida 25 de Julio y Cacique Tomalá) y en la vía a Daule. La atención es de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 y los sábados de 07:00 a 13:00.

