Matriculación vehicular 2026: ¿cómo sacar turno tras el cierre de la ANT?

Conoce el paso a paso para matricular tu vehículo en Guayaquil. En febrero se matriculan placas terminadas en 1

La suspensión temporal de servicios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ha generado confusión y preocupación entre conductores de todo el país, especialmente por la continuidad de trámites como la matriculación vehicular.

En medio de rumores y dudas en redes sociales, las autoridades locales han reiterado que este proceso no se ha suspendido y que en ciudades como Guayaquil se mantiene con normalidad a través de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

La matriculación vehicular en Guayaquil se mantiene

Uno de los servicios que continúa operativo es la Revisión Técnica Vehicular (RTV), requisito indispensable para completar la matriculación anual. Durante febrero, el turno corresponde a los vehículos cuya placa termina en el dígito 1, de acuerdo con el calendario vigente. No cumplir con el mes asignado puede generar sanciones económicas para los propietarios.

Los conductores cuentan con la opción de realizar un prechequeo gratuito hasta el día 20 de cada mes, una alternativa que permite detectar fallas antes de la inspección formal. Además, el sistema contempla hasta cuatro oportunidades para aprobar la RTV, con distintos costos; únicamente el segundo chequeo no tiene valor adicional.

¿Cómo sacar la cita de forma digital?

El proceso de matriculación inicia de forma digital en el sitio web de la ATM. Allí, el usuario debe ingresar a la sección de servicios en línea, seleccionar la Revisión Técnica Vehicular y agendar un turno según la disponibilidad del sistema. El trámite se estructura en cinco etapas: solicitud del servicio, pago de la tasa correspondiente, reserva del turno, revisión del vehículo y evaluación final de su estado mecánico y ambiental.

Para acudir a la inspección, el conductor debe presentar el vehículo, la matrícula vigente y el comprobante de pago. Las tarifas varían según el tipo de automotor, ya sea liviano, motocicleta, transporte público o pesado, y pueden consultarse al momento de reservar el turno. En caso de detectar fallas, el automotor deberá someterse a una nueva revisión.

En Guayaquil, la RTV está a cargo del consorcio SGS, que opera tres centros habilitados: uno en el norte, junto a la troncal Río Daule de la Metrovía, al inicio de la avenida Narcisa de Jesús; otro en el sur, en la avenida 25 de Julio y Cacique Tomalá, cerca del Planetario de la Armada; y un tercero en la vía a Daule.

Pese al cierre de la ANT, las autoridades insisten en que la matriculación vehicular sigue su curso regular en Guayaquil y recomiendan a los ciudadanos informarse únicamente por canales oficiales para evitar contratiempos o desinformación.

