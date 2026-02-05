¿Qué trámites de tránsito se pueden hacer hoy en Guayaquil tras la crisis de la ANT?

El cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito afecta a entidades como la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM)

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dejó de ofrecer sus servicios el 30 de enero de 2026 debido a una investigación por presunta delincuencia organizada y corrupción.

El sistema vehicular del país tiene una semana afectado, luego de la suspensión temporal de servicios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), donde se investiga posibles actos de corrupción.

Esto ha provocado que, al menos por dos semanas, no se tramite la matriculación vehicular (nacional y municipal), no haya emisión física de licencias de conducir; tampoco transferencias de dominio y compra-venta de vehículos; ni se entreguen certificados institucionales, así como otros trámites.

Por eso, los cobros por multas de licencias y matrículas fueron suspendidos, según anunció el miércoles 4 de febrero el nuevo director de la ANT, Luis Darío Villacrés.

“La ANT agradece la comprensión de la ciudadanía por la suspensión temporal de servicios. Cada uno será revisado para restablecerlos en el menor tiempo posible”, dijo el funcionario, en declaraciones difundidas por la entidad.

En un comunicado emitido el pasado 2 de febrero, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) mencionó los trámites que están temporalmente suspendidos:

Bloqueo y desbloqueo de vehículos

Duplicados de matrícula

Emisión de matrícula por primera vez

Entrega del Certificado Único Vehicular

Servicios disponibles de la ATM en Guayaquil

Uno de los servicios que se mantienen en la ATM es la Revisión Técnica Vehicular.(RTV).

En febrero, corresponde hacer el trámite para los vehículos cuyo último dígito de la placa vehicular sea 1.

Recuerde que hasta el día 20 de cada mes puede hacer un prechequeo gratuito y que hay cuatro oportunidades para efectuar la RTV.

El trámite se realiza en la web de la ATM y se completa en los centros de RTV que hay en el norte y sur de la ciudad.

Tenga en cuenta que hay sanciones para los propietarios de vehículos que no realicen la RTV en el mes que les corresponde.

Otro trámite que puede realizar en la ATM es el canje de multas de tránsito, correspondientes a ciertas infracciones, por cursos de educación vial.

En la página web de la ATM también podrá consultar la disponibilidad de placas de identificación vehicular, ya sea permanentes o temporales.

