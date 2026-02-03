Expreso
bus de troncal 4 de Metrovía
La troncal 4, del sistema de transporte masivo Metrovía, conecta el suburbio de Guayaquil con el centro de la ciudad.FRANCISCO FLORES

Alimentador de Metrovía: Esta es la nueva ruta que unirá el suburbio con el centro

La denominada ruta T410 "4 de Noviembre" empezará a funcionar desde este 7 de febrero de 2026. Tendrá dos circuitos

La troncal 4, del sistema de transporte masivo Metrovía, tendrá desde este 7 de febrero una nueva ruta alimentadora, que unirá al suburbio de Guayaquil con el centro de la ciudad.

Se trata de la ruta T410, también conocida como "4 de Noviembre", que fue anunciada por la administración del sistema en sus cuentas de redes sociales.

Tendrá dos circuitos. Ambos saldrán desde la estación Mercado Santa Teresita e irán hacia el centro, hasta la parada El Castillo (sector de La Bahía), y hacia el suroeste, en la estación Guachapala, en la calle del mismo nombre.

La parada Mercado Santa Teresita se ubica a dos cuadras de este lugar

La ruta alimentadora "4 de Noviembre" tendrá este recorrido:

  • Estación Mercado Santa Teresita 
  • Augusto González
  • Carlos Guevara Moreno
  • José Mascote
  • El Oro
  • Chimborazo
  • Colón
  • Rumichaca
  • Vélez
  • García Avilés (paradas Los Próceres y El Castillo)
  • Retorno: Noguchi, Huancavilca, Machala, José de Antepara, Carlos Guevara, Augusto González, Víctor Peñaherrera, Rafael García Goyena, Max Müller, Bolivia
El circuito T-410 B irá desde la parada Guachapala a través de las calles Atilio Descalzi, Manuel Torres, Augusto González y Víctor Peñaherrera (estación Mercado Santa Teresita). 

El retorno será desde la parada Mercado Santa Teresita por las calles Bolivia, Julio Andrade, Augusto González, César Mosquera, Atilio Descalzi, Nabón, Luis Carbo y Guachapala.

Pedidos para reactivar rutas alimentadoras

ciclovía en la Universidad de Guayaquil

Nueva ciclovía en Guayaquil: En febrero se conocería ruta definitiva de 17 kilómetros

Leer más

A propósito del anuncio de esta nueva ruta alimentadora, usuarios de la Metrovía aprovecharon para solicitar que se reactiven otros recorridos.

"Necesitamos el alimentador de la (ciudadela) Martha de Roldós en el sentido hacia el Cuartel Modelo (avenida de las Américas), pidió el usuario lmcv_jj en la cuenta del sistema Metrovía, en la red social Instagram.

"Necesitamos alimentador en La Alborada. No es justo que los que vivimos en esta área o quienes trabajan aquí tengan que gastar el doble para trasladarse", reclamó el usuario lordfrankdark.

El sistema Metrovía funciona de lunes a sábados, de 05:30 (sale primera unidad) a 22:30 (recorrido del último bus). Los domingos, la atención es de 06:00 a 21:00.

