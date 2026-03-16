Semana Santa 2026 en Ecuador: ¿Cuándo cae el próximo feriado de abril?

El mes que viene nos recibe con un día de descanso. Conoce que día es para que planifiques un viaje o pequeñas vacaciones

Las playas son unos de los destinos más visitados en feriado.

En este momento se vive el tiempo de cuaresma, para la religión es la época de preparación para la Semana Mayor o Semana Santa. Mientras que para los demás significa un día más de feriado: el Viernes Santo. Este viene a ser el primer día festivo nacional tras el carnaval que se vivió en febrero pasado.

Por lo que genera expectativas en todo el país ya que es una nueva oportunidad para viajar, hacer planes o simplemente descansar de la rutina laboral. Más cuándo no es solo un día sino tres porque se une al fin de semana.

¿Cuándo es el feriado de Semana Santa?

El viernes santo será el próximo 3 de abril y se une al sábado 4 y domingo 5, crenado un feriado de tres días. Ese día es feriado nacional, por lo que no trabaja el sector privado ni público y es un día que no se recupera ya que es un día de descanso obligatorio.

Algo que hay que aclarar es que aunque la conmemoración eclesiástica arranca formalmente el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 2 de abril la jornada laboral es normal en todo el territorio.

¿Qué se celebra en Viernes Santo?

Para el cristianismo es el día de la crucifixión de Jesús. En esta fecha, las actividades administrativas se suspenden para dar paso a las tradiciones de fe, como las procesiones y el Vía Crucis, actos que recrean el sacrificio de Cristo por la humanidad.

El resto de feriados del 2026

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