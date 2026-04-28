Millón oculto en Quito: ¿qué pasó con el dinero y quién está detrás del caso?

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El hallazgo de casi un millón de dólares en efectivo en un edificio en Quito activó una investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado.

El dinero fue reclamado por Elit Corporation. El monto tendría respaldo documental y correspondería a actividades económicas del grupo.

Dentro de la investigación previa, uno de los primeros pasos es asegurar el dinero como indicio, bajo cadena de custodia.

El hallazgo de casi un millón de dólares en efectivo en un edificio del norte de Quito activó una investigación previa por parte de la Fiscalía General del Estado. Esta etapa, de carácter reservado dentro del sistema penal ecuatoriano, tiene como objetivo determinar qué ocurrió y si existen elementos para iniciar una causa penal.

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El dinero fue encontrado el 20 de marzo de 2026 durante un operativo ejecutado por la Policía Antinarcóticos en el sector de La Mariscal, en un inmueble ubicado en la avenida 12 de Octubre. En una bodega del subsuelo del edificio, los agentes hallaron una caja fuerte que contenía $992.560 en efectivo.

Según la información policial, el operativo se enmarcaba en una investigación por presunto tráfico de sustancias ilícitas. Sin embargo, en el lugar no se encontraron drogas ni se reportaron personas detenidas, lo que dejó el hallazgo del dinero como el principal elemento dentro del procedimiento.

Empresa reclama el dinero

En las primeras horas no se identificó a un propietario de los fondos. Posteriormente, la sociedad civil Elit Corporation presentó un reclamo sobre el dinero. Su defensa pública sostuvo que el monto tendría respaldo documental y correspondería a actividades económicas del grupo.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló en declaraciones públicas que el dinero estaría vinculado a operaciones mineras.

Investigación previa por millón de dólares en Quito

Dentro de la investigación previa, uno de los primeros pasos es asegurar el dinero como indicio, bajo cadena de custodia, según expertos.

En paralelo, las autoridades recaban información para establecer el contexto del hallazgo, como las condiciones en que fue encontrado el dinero, quién tenía acceso al lugar y la documentación que respalda su origen.

Días atrás, EXPRESO solicitó información a la Fiscalía General del Estado sobre los procedimientos aplicables en este tipo de casos. La entidad respondió que, conforme a la normativa vigente, las investigaciones previas son reservadas, por lo que no es posible proporcionar detalles adicionales sobre el caso ni sobre las diligencias en curso.