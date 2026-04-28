Feriado del 1 de mayo: ¿Cómo será el pago de horas extras en Ecuador?

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe El feriado por el Día del Trabajo será del 30 de abril al 3 de mayo , luego de que el Gobierno dio un día más de asueto

, luego de que el Gobierno dio un día más de asueto El tiempo que se trabaja en días de descanso obligatorio es considerado trabajo extraordinario

También se puede llegar a un acuerdo para obtener días libres en lugar del pago

Con el feriado por el Día del Trabajo, que en este 2026 será del 30 de abril al 3 de mayo, llega el escenario de trabajar en días de descanso obligatorio, lo que implica un pago mayor al de los días ordinarios.

En este caso, el recargo al salario es de 100 %, es decir que le deberán cancelar el doble de valor por hora. Es un derecho laboral que debe cumplir el empleador.

La excepción ocurre cuando ambas partes llegan a un acuerdo para sustituir esa paga por un día libre adicional. Esta opción siempre debe tener la aceptación tanto de empleador como del trabajador.

¿Cómo calcular el pago en feriado en Ecuador?

El salario básico unificado, en este 2026, es de 482 dólares. Ese valor se divide para 240, que es el promedio de jornada laboral mensual. Esto deja un valor aproximado de 2 dólares para la hora.

Es decir que, si trabaja en feriado, le deberán pagar 4 dólares por hora. Si la jornada se extiende por las ocho horas, su pago será de $32 en el día empleado.