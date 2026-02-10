Las 29 carreras más demandadas en Guayaquil y su futuro laboral

El Municipio habilitó el registro para acceder a becas gratuitas para formación en carreras técnicas y tecnológicas

El Municipio de Guayaquil ha ofrecido becas para carreras de tercer nivel en el Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología (ITB).

El Municipio de Guayaquil y el Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología (ITB) comenzaron este martes 10 de febrero con el registro para acceder a 2.585 becas completas gratuitas.

Se trata del programa para obtener un cupo para estudiar una de las 29 carreras técnicas y tecnológicas de tercer nivel.

En la modalidad híbrida, que combina clases presenciales y virtuales, estarán disponibles:

Administración; Contabilidad; Diseño de Interiores; Diseño de Modas; Diseño Gráfico; Estética Integral; Estilismo del Cabello e Imagen; Impresión 3D; Marketing, Redes Sociales y Ventas; Comunicación Digital; Contabilidad; Desarrollo de Software; Planificación y Gestión del Tránsito; Tricología y Cosmiatría

En la modalidad de clases únicamente presenciales, están las carreras:

Enfermería; Mecánica Dental; Administración; Electricidad; Emergencias Médicas; Gastronomía; Imagenología y Radiología; Laboratorio Clínico; Mecatrónica; Optometría; Rehabilitación Física; Mecánica Automotriz; Gerontología; y Podología

Quejas por plataforma de inscripción

El proceso comenzó este martes y se extenderá hasta este domingo 15 de febrero, en el sitio web habilitado en la página del ITB.

Pueden participar quienes sean bachilleres o estén en último año de colegio; vivan en Guayaquil; tengan hasta 50 años; no tengan título de tercer nivel; no estén matriculados en una institución de educación superior; y no sean beneficiarios de becas.

En el registro deberá proporcionar datos personales y familiares, así como información laboral y económica.

La Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE) recordó que todo el proceso es gratuito y que cualquier cobro indebido se puede denunciar a la línea telefónica 181.

"Una vez finalizada la etapa de postulación, los aspirantes pasarán a un proceso de selección y evaluación de perfiles, el cual se llevará a cabo sin que la fecha u hora de registro influya en los resultados", precisó la DASE.

Sin embargo, hubo quejas desde las primeras horas de iniciado el proceso, sobre todo porque en el formulario no estarían habilitadas las opciones para elegir ciudad y parroquia de nacimiento.

"Debido a eso, la plataforma no deja avanzar en el proceso", fue el reclamo de un usuario en la cuenta de la DASE, en la red social Facebook.

"No me sale mi colegio ni me deja escoger la carrera. No me deja llenar nada", lamentó Israel Asqui, también en esa plataforma.

Pasadas las 17:00, una usuaria resumió una jornada de frustraciones al intentar registrarse: "¿Será que hay alguien que ya pudo registrarse? He pasado todo el día en el teléfono y laptop intentando y hasta pasando hambre y aún no puedo registrarme. Si no es parroquia, es el mapa o ciudad, pero no se puede avanzar".

