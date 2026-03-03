Rescate en Galápagos: Dos turistas salvan su vida tras complicaciones en el mar

Los visitantes se encontraban navegando cuando las condiciones del mar complicaron su retorno a la costa

Dos turistas que realizaban actividades deportivas en kayak cerca del sector de La Lobería, en las Islas Galápagos, fueron rescatados por personal de la Capitanía de Puerto Ayora en una operación coordinada por las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Según la información oficial, los visitantes se encontraban navegando cuando las condiciones del mar complicaron su retorno a la costa. El personal naval respondió de manera inmediata tras recibir la alerta y logró asistirlos antes de que la situación se agravara.

Aunque no se registraron heridos, el incidente vuelve a poner en debate la importancia de respetar las normas de uso de las playas y los horarios establecidos para actividades acuáticas en el archipiélago, donde el movimiento de las corrientes y el clima puede cambiar en cuestión de minutos.

Las disposiciones de seguridad para turistas

Las Fuerzas Armadas recordaron que los turistas deben acatar las disposiciones de seguridad, incluidas las restricciones horarias, para evitar emergencias que comprometan tanto su integridad como los recursos destinados a operaciones de rescate.

El archipiélago, uno de los destinos más visitados del país, continúa siendo escenario de accidentes que, según autoridades locales, podrían evitarse con una mayor conciencia sobre los riesgos del entorno marino y el cumplimiento de las recomendaciones de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución militar, los turistas tuvieron dificultades durante la actividad y terminaron en el agua. En las imágenes difundidas por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) se aprecia cómo los uniformados lograron ubicarlos y los trasladaron a una embarcación para ponerlos a salvo.

