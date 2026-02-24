Fuerzas navales de Estados Unidos y Ecuador instalan mesa de seguridad operativa

La Armada del Ecuador y el Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos instalaron este martes 24 de febrero la Reunión de Estados Mayores en Quito, un encuentro oficial destinado a ejecutar nuevas operaciones de vigilancia marítima. El comandante general de la institución ecuatoriana, almirante Ricardo Unda Serrano, y el titular estadounidense, contralmirante Carlos Sardiello, lideran las mesas técnicas para definir la intervención y defensa hemisférica.

Intercambio táctico

La instalación de este bloque de trabajo busca profundizar la coordinación operativa y el intercambio de estrategias tácticas entre ambas naciones. La cita militar integra a representantes de la U.S. Navy, la Infantería de Marina (U.S. Marine Corps) y la Guardia Costera (U.S. Coast Guard), entidades que mantienen acuerdos vigentes con el Estado ecuatoriano para el control de los espacios acuáticos.

REUNIÓN DE ESTADOS MAYORES ENTRE LAS ARMADAS DE ECUADOR Y ESTADOS UNIDOS



En la ciudad de Quito, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la Reunión de Estados Mayores entre la Armada del Ecuador, la Armada (U.S. Navy), Infantería de Marina (U.S. Marine Corps), y la… pic.twitter.com/HaDg9u0HpB — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) February 24, 2026

Según detalló la entidad naval a través de sus canales oficiales, el objetivo central de las jornadas es el desarrollo de capacidades conjuntas que permitan un cumplimiento efectivo de los tratados bilaterales. Esto ocurre en un contexto donde la jurisdicción marítima ecuatoriana requiere soporte logístico externo para hacer frente a las economías ilegales que operan en las costas.

Durante la visita de la delegación norteamericana a la Comandancia General, el almirante Unda Serrano entregó la condecoración "José Rodríguez Labandera" a los representantes estadounidenses. Este acto formal fue justificado por la cúpula militar como un reconocimiento al respaldo logístico recibido por estos aliados en el esquema de seguridad nacional.

Las fuerzas ecuatorianas acotan que la presencia de Sardiello y su equipo operativo marca el inicio de la ejecución de los planes de defensa trazados para el periodo 2026. Las resoluciones que emanen de esta cumbre determinarán el nivel de participación de los guardacostas norteamericanos en territorio ecuatoriano durante los próximos meses.

