Devolución del IVA 2026: ¿Por qué mi trámite digital aparece como 'pendiente'?

Adultos mayores y personas con discapacidad tienen derecho a recuperar hasta 144,60 dólares por la devolución del IVA

En las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI) se presentan los reclamos cuando hay retrasos en los pagos para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El trámite para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ecuador, para adultos mayores y personas con discapacidad, puede ser incómodo cuando la solicitud digital no prospera.

Se puede recuperar el IVA pagado en la compra de bienes y servicios de primera necesidad, con los comprobantes emitidos a nombre del beneficiario, quien deberá tener 65 años cumplidos al momento de la transacción. El beneficio no aplica para consumos relacionados con actividades comerciales.

También pueden acceder las personas con discapacidad igual o superior a 30 %, certificada por el Ministerio de Salud Pública. El porcentaje de devolución será proporcional al grado de discapacidad.

60 días de plazo tiene el SRI para cancelar los valores por la devolución del IVA

¿Qué hacer si el trámite no prospera en el SRI?

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El límite mensual para la devolución del IVA, en 2026, es de 144,60 dólares. Si el SRI no cancela en el tiempo establecido, puede presentar un reclamo.

La institución atiende de manera presencial, en las agencias de la entidad, o virtual, en el sitio web www.sri.gob.ec y su opción SRI en línea.

Recuerde que si en el sistema se refleja su solicitud aprobada, pero no le depositan los valores, debe validar que la cuenta bancaria registrada esté activa.

Cuando el reclamo administrativo no se resuelve, el solicitante puede acudir a instancias judiciales.

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