Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

SRI impuestos IVA
En las oficinas del Servicio de Rentas Internas (SRI) se presentan los reclamos cuando hay retrasos en los pagos para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).CORTESÍA DEL SRI

Devolución del IVA 2026: ¿Por qué mi trámite digital aparece como 'pendiente'?

Adultos mayores y personas con discapacidad tienen derecho a recuperar hasta 144,60 dólares por la devolución del IVA

El trámite para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ecuador, para adultos mayores y personas con discapacidad, puede ser incómodo cuando la solicitud digital no prospera.

RELACIONADAS

Se puede recuperar el IVA pagado en la compra de bienes y servicios de primera necesidad, con los comprobantes emitidos a nombre del beneficiario, quien deberá tener 65 años cumplidos al momento de la transacción. El beneficio no aplica para consumos relacionados con actividades comerciales.

También pueden acceder las personas con discapacidad igual o superior a 30 %, certificada por el Ministerio de Salud Pública. El porcentaje de devolución será proporcional al grado de discapacidad.

60 días de plazotiene el SRI para cancelar los valores por la devolución del IVA
RELACIONADAS

¿Qué hacer si el trámite no prospera en el SRI?

revisión técnica vehicular en Quito

¿Cuáles son las consecuencias legales de no matricular a tiempo mi vehículo?

Leer más

El límite mensual para la devolución del IVA, en 2026, es de 144,60 dólares. Si el SRI no cancela en el tiempo establecido, puede presentar un reclamo.

La institución atiende de manera presencial, en las agencias de la entidad, o virtual, en el sitio web www.sri.gob.ec y su opción SRI en línea.

Recuerde que si en el sistema se refleja su solicitud aprobada, pero no le depositan los valores, debe validar que la cuenta bancaria registrada esté activa.

Cuando el reclamo administrativo no se resuelve, el solicitante puede acudir a instancias judiciales.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Presidente del IESS visita hospital Teodoro Maldonado tras denuncias de pacientes

  2. Devolución del IVA 2026: ¿Por qué mi trámite digital aparece como 'pendiente'?

  3. Los Montenegro llevan el ciclismo como una pasión familiar

  4. En menos de tres años, el IESS suma siete directores de salud en medio de crisis

  5. Daniel Noboa y Marcela Aguiñaga: los altos y bajo de una relación política

LO MÁS VISTO

  1. Adultos mayores y devolución del IVA: pasos para consultar pagos pendientes

  2. Semana Santa 2026 en Ecuador: ¿Cuándo cae el próximo feriado de abril?

  3. ¿Qué documentación adicional se necesita para solicitar la devolución del IVA?

  4. La nueva sobretasa que Colombia impondrá a Ecuador entraría en vigencia en pocos días

  5. Luisa González responde a Noboa por acusaciones sobre viaje a Colombia

Te recomendamos