Devolución del IVA: cuánto debe tardar el SRI en responder y qué hacer si no contesta

El proceso de pago a los adultos mayores ha sido cuestionado por el retraso en la acreditación de valores durante meses

La devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado) es un trámite que se realiza en el Servicio de Rentas Internas (SRI).

El trámite para la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado) a los adultos mayores puede ser tedioso debido a su duración y al retraso que la entidad registra para cancelar hasta por varios meses.

El SRI tiene un plazo de hasta 60 días para cancelar estos valores, aunque en los últimos años los beneficiarios han debido esperar por mucho más tiempo e incluso acudir a instancias judiciales.

Se puede recuperar el IVA pagado en la compra de bienes y servicios de primera necesidad, con los comprobantes emitidos a nombre del beneficiario, quien deberá tener 65 años cumplidos al momento de la transacción. El beneficio no aplica para consumos relacionados con actividades comerciales.

También pueden acceder las personas con discapacidad igual o superior a 30 %, certificada por el Ministerio de Salud Pública. El porcentaje de devolución será proporcional al grado de discapacidad.

¿Qué hago si no responde el SRI?

El monto máximo para devolución del IVA se calcula al sumar dos salarios básicos unificados y multiplicar por la tarifa de IVA vigente en el período en que se hizo la compra.

Para 2026, con un salario básico de 482 dólares, el límite mensual para la devolución del IVA a los adultos mayores es de $ 144,60.

En caso de no existir respuesta en el tiempo establecido, puede presentar un reclamo en el SRI, de manera presencial o virtual.

Antes de hacerlo se recomienda consultar a la entidad cuál es el estado del trámite y si no hubo observaciones, por ejemplo, a la información proporcionada por el usuario.

En caso de que en esta instancia no prospere, puede demandar por la vía contenciosa-tributaria. También puede presentar una acción de protección.