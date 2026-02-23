¿Qué ciudadanos son elegibles para la devolución del IVA? Una guía completa

Los adultos mayores pueden exigir la devolución de impuestos. Para el 2026, el monto máximo es de $ 144,60

Cubículos de atención al contribuyente, en el SRI.

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un beneficio tributario en Ecuador, que se aplica de carácter personal, a favor de las personas adultas mayores por el cual se restituye el valor del impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad.

¿Quiénes tienen derecho a la Devolución del IVA?

El Servicio de Rentas Internas (SRI) recuerda que quienes tienen derecho a este beneficio son:

Las personas adultas mayores ecuatorianas o extranjeras residentes en el Ecuador, que hayan cumplido o superen los 65 años de edad al momento de pagar el IVA en la compra.

En el caso de las personas extranjeras, podrán solicitar la devolución del IVA a partir de la fecha expedición de su cédula de ciudadanía.

¿En qué momento se puede solicitar esta devolución?

El SRI señala que este trámite se puede iniciar desde el momento en el cual hayan realizado el pago del IVA por sus compras de bienes y servicios de primera necesidad.

Recuerde que puede solicitar la devolución hasta 5 transcurridos años desde la fecha de emisión del comprobante de venta.

¿Hasta qué monto puedo solicitar por IVA?

El monto máximo de devolución del IVA mensual corresponde a la multiplicación de la suma de dos salarios básicos unificados del trabajador por la tarifa de IVA vigente en el periodo que se efectuó la adquisición. Para este año, el monto tope es de $ 144,60.

¿Cómo realizo el trámite?

La solicitud de devolución se presentará por cada período mensual concluido, o podrá acumular varios períodos en una misma solicitud.

Además, podrán presentarse varias solicitudes de devolución de un mismo mes, siempre y cuando, se trate de nuevos comprobantes de venta no presentados anteriormente y se registre saldo disponible para la devolución de dicho período.

Para solicitar la devolución del IVA en el caso que una persona adulta mayor haya recibido facturas emitidas electrónicamente a su nombre, el contribuyente debe ingresar a SRI en línea de www.sri.gob.ec e iniciar sesión con su usuario y contraseña.

-En el menú debe seleccionar la opción “Devoluciones (TAX REFUND)”, escoger el submenú “Devolución de IVA – Adultos mayores” y dar clic en “iniciar proceso de devolución”.

-La persona adulta mayor podrá confirmar en pantalla si continúa o no con el ingreso de su solicitud, así como la validación de los datos de su cuenta bancaria.

Cuando se trate de facturas emitidas físicamente la solicitud deberá realizarlo de manera presencial en las ventanillas de las agencias del Servicio de Rentas Internas a escala nacional.

