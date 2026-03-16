Talleres, cine y exposiciones: Yaku celebra el Día Mundial del Agua en Quito

Yaku Museo del Agua presenta agenda especial por el Día Mundial del Agua

El Yaku Parque Museo del Agua presenta una agenda especial por el Día Mundial del Agua con talleres, recorridos, cine ambiental y exposiciones para toda la familia.

Quito vivirá una semana dedicada al agua, la naturaleza y la reflexión ambiental. Del 17 al 22 de marzo, el Yaku Parque Museo del Agua desarrollará una agenda especial con recorridos mediadores, cine ambiental, exposiciones y talleres interactivos pensados para niñas, niños, jóvenes y familias.

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La programación se enmarca en la conmemoración del Día Mundial del Agua y busca invitar a la ciudadanía a mirar el agua más allá de su presencia cotidiana. A través de experiencias educativas y culturales, el museo propone reflexionar sobre su papel en los ecosistemas, los territorios y la vida de las comunidades.

Durante la semana, las actividades conectan ciencia, arte y educación ambiental para abrir preguntas sobre nuestra relación con los ríos, los páramos y los territorios que sostienen la vida. La propuesta dialoga además con el lema del Día Mundial del Agua 2026: “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, que invita a reconocer el agua no solo como recurso natural, sino también como memoria viva, derecho colectivo y elemento esencial para el equilibrio ambiental.

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Exposición Aguamundi: una mirada al agua como sistema vivo

Entre las propuestas abiertas al público se encuentra Aguamundi, una exposición que invita a comprender el agua como un sistema vivo que conecta territorios, culturas y ecosistemas.

La muestra explora su papel en el equilibrio del planeta y plantea reflexiones sobre los desafíos de la gestión sostenible del agua, abordando sus dimensiones ambientales, sociales y simbólicas.

Recorrido mediado sobre derechos del agua

La agenda también incluye el recorrido mediado “Cuando el río suena… derechos trae”, que se realizará el 21 de marzo a las 11:30 y 14:30.

A partir del caso del Río Machángara, esta experiencia propone dialogar sobre el derecho humano al agua, la justicia ambiental y la relación cotidiana con los ríos urbanos. El recorrido culmina con una actividad creativa de paste-up, en la que el público podrá expresar colectivamente sus reflexiones sobre el agua y el territorio.

Talleres interactivos para familias

El sábado 21 y domingo 22 de marzo, entre 09:00 y 16:30, el museo desarrollará los micro talleres participativos “El agua que habita”, dirigidos a niñas, niños, jóvenes y familias.

A través de experimentos sencillos, actividades creativas y dinámicas participativas, los asistentes podrán explorar:

cómo el agua forma parte de nuestro cuerpo

cómo circula en la naturaleza

de qué manera conecta la vida en los territorios

La propuesta busca abrir preguntas sobre nuestra relación cotidiana con el agua y promover su cuidado como una responsabilidad colectiva, en un espacio pensado para aprender, jugar y compartir en familia.

Yakucinema proyectará cortometraje sobre el viaje del agua

La programación también incluye una nueva edición de Yakucinema, que presentará el cortometraje “En el corazón del Exposoma: el viaje de Droppy”, el domingo 22 de marzo a las 11:30 y 14:30.

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La actividad se realizará en colaboración con el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD). El filme narra el recorrido de una pequeña gota de agua por distintos territorios del mundo —desde Sudáfrica hasta la Amazonía ecuatoriana, pasando por Pakistán y el norte de Canadá— para mostrar cómo el agua conecta ecosistemas, culturas y formas de vida.

Tras la proyección se desarrollará un espacio de diálogo con Vivian Varlet, director de la producción.

Cine y defensa del territorio

A esta agenda se suma la proyección del cortometraje “Mujeres Mensajeras”, una producción que sigue la caminata de mujeres indígenas, campesinas y defensoras de la naturaleza que recorrieron territorios de Ecuador y Perú para visibilizar los impactos de la minería en sus comunidades.

Costos y horarios

Todas las actividades están incluidas con la entrada al museo:

$ 4 adultos

$ 2 estudiantes (desde 12 años) y niñas y niños (3 a 11 años)

Ingreso gratuito para personas mayores, personas con discapacidad y menores de 3 años.

El museo atiende de martes a viernes de 08:00 a 16:30 (último ingreso 15:30) y fines de semana y feriados de 09:00 a 17:30 (último ingreso 16:30).

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