Choque entre bus y auto causa tráfico intenso en la Autopista General Rumiñahui

Accidente de tránsito en la Autopista General Rumiñahui provocó fuerte congestión en sentido valle–Quito la mañana de este lunes.

La mañana de este lunes 16 de marzo de 2026 se registró un siniestro de tránsito que provocó fuerte congestión vehicular en la Autopista General Rumiñahui, a la altura del sector Orquídeas, en el sentido valle de Los Chillos hacia Quito.

Le invitamos a que lea: Operativos en Machachi y Rumiñahui: Uniformados decomisan armas, municiones y drogas

El incidente ocurrió aproximadamente a las 06:32, cuando a través de la línea única de emergencias 9-1-1 se reportó un choque entre un bus y un vehículo liviano en las calles Rumiñahui y Juan de Aragón, en las inmediaciones del Parque El Cuscungo.

Datos históricos y ciencia de datos: una herramienta para prevenir desastres en Quito Leer más

Desde la sala operativa del ECU 911 se coordinó la atención con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional y personal de Ayudmed.

Cierre parcial y tráfico intenso

Debido al impacto, el carril derecho en sentido valle–Quito fue cerrado temporalmente por personal de la AMT para facilitar las labores de atención de la emergencia y el retiro de los vehículos involucrados.

Las autoridades informaron que una persona resultó herida, quien recibió atención prehospitalaria en el lugar. A través del sistema de videovigilancia del ECU 911 se realizó el monitoreo en tiempo real del sector, donde se evidenció alta carga vehicular durante varias horas. Incluso hasta las 09:30 aún se registraba tráfico intenso en la zona.

Daños en los vehículos

Según imágenes compartidas por la AMT, el vehículo liviano presentó graves daños en la parte frontal y posterior, mientras que en la furgoneta el vidrio trasero quedó completamente destruido producto del impacto.

Las autoridades recomendaron a los conductores circular con precaución y considerar rutas alternas, mientras se completaban las labores de atención y control del tránsito en la autopista.

Alta carga vehicular se registró en la Autopista General Rumiñahui tras un siniestro de tránsito en el sector Orquídeas. Cortesía ECU-911

Este tipo de incidentes suele generar importantes congestiones en la Autopista General Rumiñahui, una de las principales vías de conexión entre el valle de Los Chillos y la capital.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.