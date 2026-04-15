Desaparición de Gregory Krupa en Quito: familia presume fallecimiento tras accidente en cascada

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Han transcurrido varios días desde la desaparición del ciudadano estadounidense Gregory Allen Krupa en Quito, y su familia ha compartido un comunicado que aporta nuevos y dolorosos indicios sobre su destino.

El empresario, de 39 años, fue visto por última vez el 9 de abril de 2026 en el sector de Bellavista, al norte de la capital ecuatoriana.

De acuerdo con la información oficial, Krupa ingresó al Parque Metropolitano Guangüiltagua, uno de los espacios naturales más extensos y visitados de la ciudad.

Cámaras de seguridad lo captaron entrando al parque mientras llevaba únicamente un termo y su reloj. Posteriormente, la Policía encontró su celular y billetera en su domicilio, lo que reforzó la hipótesis de que salió sin intención de ausentarse por largo tiempo.

Familia cree que sufrió una caída mortal

El 14 de abril de 2026, la familia Krupa emitió un comunicado en el que reveló un hallazgo clave en medio de las labores de búsqueda.

“Hemos encontrado evidencia de que él sufrió una caída en una cascada en el Parque Metropolitano”, señala el documento.

Aunque las autoridades aún no han recuperado el cuerpo, sus familiares consideran que Gregory falleció como consecuencia del accidente. La noticia, aunque devastadora, ha dado cierto cierre emocional a sus seres queridos.

Familia de Gregory Allen Krupa emitió un comunicadoCortesía

Intensa búsqueda con apoyo institucional y ciudadano

Desde su desaparición, equipos de rescate han desplegado operativos en zonas de difícil acceso dentro del parque. En estas labores han participado:

Policía Nacional

Cuerpo de Bomberos

Agentes metropolitanos

Unidades caninas especializadas

Voluntarios y amigos cercanos

La familia destacó y agradeció el respaldo del Municipio de Quito y del Gobierno nacional por facilitar las tareas de búsqueda, así como la solidaridad de ciudadanos que difundieron su caso y ofrecieron apoyo.

Amigos del empresario señalaron que el Parque Metropolitano Guangüiltagua era uno de sus sitios favoritos en la ciudad. Este dato ha sido clave para enfocar los esfuerzos de rastreo en áreas específicas, incluyendo zonas cercanas a cascadas y senderos menos transitados.

Anuncian ceremonia en su memoria

Finalmente, la familia informó que en los próximos días se realizará una ceremonia para honrar su vida: “Celebraremos la maravillosa vida de Greg”, expresaron.