EE. UU. asegura que los puertos de Irán están bloqueados y el comercio "totalmente paralizado"

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Bloqueo absoluto: El CENTCOM asegura que el comercio marítimo de Irán está "totalmente paralizado" tras el despliegue de naves y aeronaves en el Golfo Pérsico y de Omán.



Golpe a la economía: El mando militar de EE. UU. estima que la medida asfixia el 90 % de la actividad económica iraní, la cual depende casi exclusivamente del flujo por mar.



Tensión regional: El cerco naval, ordenado por Donald Trump, surge tras el fracaso de las negociaciones y genera alerta global por posibles represalias en rutas energéticas.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) oficializó este miércoles 15 de abril un despliegue masivo que ha logrado asfixiar los puertos de Irán, declarando que el comercio marítimo del país se encuentra "totalmente paralizado". A través de un comunicado en su cuenta de X, el almirante Brad Cooper, jefe del CENTCOM, confirmó que en menos de 36 horas las fuerzas navales y aéreas estadounidenses neutralizaron el flujo de naves, cerrando la principal arteria económica de la nación persa.

Un despliegue de alta tecnología y fuerza

La ofensiva militar no distingue banderas: el cerco abarca a cualquier buque que intente operar en las terminales del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Según fuentes oficiales, el operativo moviliza a más de 10 000 efectivos, una docena de buques de guerra y apoyo aéreo constante. Pese a la magnitud del despliegue, el CENTCOM aclaró que la libertad de navegación para embarcaciones con destinos ajenos a Irán se mantiene intacta, incluso en el estratégico Estrecho de Ormuz. En la jornada inicial, al menos seis buques mercantes acataron la orden de retirada sin que se registraran filtraciones en el perímetro.

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El impacto en el motor económico de Teherán

La estrategia estadounidense apunta directamente a la vulnerabilidad financiera de la región. El almirante Cooper enfatizó que el 90 % de la economía iraní está anclada al comercio exterior por vía marítima, por lo que el éxito de este bloqueo supone un golpe crítico para el régimen. Para garantizar la efectividad del cerco, se han posicionado destructores lanzamisiles con tripulaciones especializadas en maniobras ofensivas y defensivas, preparados para responder a cualquier desafío en aguas internacionales.

Tensión máxima y fracaso diplomático

Esta drástica medida surge tras el colapso de las negociaciones bilaterales y la orden directa del presidente Donald Trump para intervenir en la zona, en un conflicto que no ha dejado de escalar desde finales de febrero. Mientras Teherán advierte sobre represalias inminentes si la presión naval persiste, los mercados globales observan con alarma el riesgo que corre una de las rutas energéticas más importantes del mundo, sumiendo a la región en un escenario de incertidumbre total.