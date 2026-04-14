Tensión diplomática en la FIFA por operativos migratorios en EE. UU.

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Petición a Infantino: Directivos de FIFA solicitan al presidente del organismo mediar ante Donald Trump para suspender las redadas del ICE durante la Copa del Mundo 2026.



Alarma por arrestos: Reportes de miles de detenciones diarias en EE. UU. generan temor en federaciones europeas sobre la seguridad jurídica de sus hinchas en el torneo.



Relación política: La cercanía entre Infantino y Trump, evidenciada por oficinas en la Trump Tower, es vista como la vía clave para garantizar los derechos de los visitantes.

La cúpula de la FIFA ha elevado una petición urgente a su presidente, Gianni Infantino: intervenir directamente ante Donald Trump para frenar las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el Mundial 2026. Según reportó The Athletic, diversas federaciones europeas han manifestado su preocupación ante el temor de que los aficionados sean blanco de operativos migratorios mientras siguen a sus selecciones.

Esta inquietud no es aislada. El organismo rector del fútbol mundial ya había recibido alertas similares durante el pasado Mundial de Clubes, donde los hinchas denunciaron posibles vulneraciones a los derechos humanos. La atmósfera de incertidumbre se intensifica ante la magnitud del evento, que por primera vez albergará a 48 naciones.

Cifras de arrestos elevan la alarma de los aficionados

La presión sobre la FIFA responde a una realidad estadística contundente. De acuerdo con datos de The Washington Post, las autoridades estadounidenses han promediado cerca de 1.000 arrestos diarios desde finales de enero. Un dato que agrava la preocupación de las federaciones es que el 42% de los detenidos carece de antecedentes penales, lo que aumenta la percepción de riesgo para los visitantes extranjeros.

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El vínculo entre Infantino y la Casa Blanca bajo la lupa

La capacidad de mediación de Infantino se apoya en su estrecha relación con el mandatario estadounidense. El dirigente suizo no solo estableció una oficina de la FIFA en la Trump Tower de Nueva York, sino que el pasado diciembre otorgó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA. Este antecedente será clave en las negociaciones para garantizar la seguridad jurídica de los asistentes entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.