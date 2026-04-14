Confirmado el amistoso de Ecuador ante Arabia Saudita antes del Mundial 2026: ¿Cuándo juega la Tri?

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Ecuador enfrenta a Arabia Saudita el 30 de mayo en Nueva Jersey como preparación clave al Mundial.



La Tri de Beccacece define su lista mundialista de 26 jugadores en el Sports Illustrated Stadium.



Ecuador busca consolidar su once titular ante los árabes antes del debut contra Costa de Marfil.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha entrado en su etapa más crítica y la Selección Ecuatoriana de Fútbol no pierde el tiempo. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha confirmado que la Tri se enfrentará a su similar de Arabia Saudita el próximo sábado 30 de mayo, en un encuentro que servirá para pulir la estrategia del técnico argentino Sebastián Beccacece.

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El escenario elegido es el Sports Illustrated Stadium (anteriormente Red Bull Arena) en Harrison, Nueva Jersey. Se espera que el recinto luzca un lleno total, dada la numerosa comunidad ecuatoriana que reside en el área triestatal de los Estados Unidos.

Tras una gira europea que dejó sensaciones positivas tras los empates ante Marruecos y Países Bajos, Beccacece busca en Arabia Saudita un rival que ofrezca una dinámica distinta. El equipo árabe, que viene de destacar en la Copa Árabe, representa un desafío físico y táctico ideal para medir la resistencia de la defensa tricolor y la efectividad de sus delanteros.

John Yeboah, celebra el primer gol del combinado ecuatoriano durante el partido amistoso ante Marruecos, en el estadio Metropolitano, en Madrid.

Este compromiso tiene una relevancia especial, ya que el estratega planea contar con los 26 jugadores convocados que integrarán la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Ecuador prepara el camino al debut en el Mundial 2026

Este partido en Nueva Jersey es el penúltimo paso en la planificación de la FEF. Tras el duelo contra los saudíes, Ecuador se trasladará a Columbus para enfrentar a Guatemala el 7 de junio, quedando listos para el gran debut mundialista el 14 de junio contra Costa de Marfil.

La Tri llega a esta instancia con la ambición de superar sus actuaciones históricas, apoyada en una generación de jugadores que militan en las ligas más competitivas del mundo. El partido contra Arabia Saudita no es solo un amistoso; es la declaración de intenciones de un país que sueña en grande.

Ecuador vs Arabia Saudita: Ficha del partido amistoso