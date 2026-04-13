Revisión vehicular en Guayaquil
Inseguridad vial en Guayaquil: Camioneta circulaba con multas por más de $31.000
El vehículo mostraba claras condiciones de no estar apto para circular en las vías. No tenía matrícula y sus placas estaban en mal estado, según ATM Guayaquil
Lo que debes saber
- El vehículo estaba en evidente estado de deterioro, lo que representaba riesgo para sus ocupantes y otros usuarios de la vía
- La camioneta no tenía matrícula vigente y sus placas de identificación estaban en mal estado, según la ATM
- Invasión del carril exclusivo de Metrovía estaban entre las infracciones más cometidas por su conductor
Una máquina de inseguridad vial rodaba por las calles de Guayaquil. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) la retuvo y descubrió algunas irregularidades.
Guayaquil
Paso a paso para la Revisión Técnica Vehicular en Guayaquil: lo que debes saber
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Para empezar, la camioneta de color azul mostraba claras señales de que representaba peligro para sus ocupantes y otros usuarios viales: la carrocería estaba en mal estado, al igual que las llantas.
Las luces posteriores ya no existían, al igual que los vidrios de las puertas. Solo con observar el exterior era fácil determinar que el vehículo no estaba apto para circular, pero aún así rodaba por las vías.
El vehículo "circulaba sin cumplir con las condiciones necesarias para su circulación, representando un riesgo para la seguridad vial", insistió la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en su cuenta de la red social X.
Guayaquil
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Camioneta no estaba matriculada
La ATM señaló algunas de las irregularidades que mostraba este vehículo, que fue llevado al Centro de Retención Vehicular (CRV), ubicado en el norte de Guayaquil.
Entre las faltas se encontró:
- No tenía la matrícula en regla
- Circulaba con placas en mal estado
- Valores pendientes, por multas de tránsito, que ascienden a 31,471.13 dólares
- Entre las principales infracciones están la invasión al carril exclusivo de la Metrovía y otras contravenciones de tránsito
Aunque la ATM no proporcionó la placa ni datos sobre el propietario, lo que mencionó demuestra el peligro que representaba la circulación de este vehículo por las vías de Guayaquil.
Revisión técnica vehicular en abril
En Guayaquil, los propietarios de vehículos cuya placa termina en 3, deben realizar la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en abril.
Hay la posibilidad de hacer, hasta el 20 de cada mes, el prechequeo gratuito, para detectar posibles anomalías en el vehículo.
Mantener su auto, camioneta, moto, taxi, tricimoto o bus en buen estado garantiza no solo que evite multas sino que circule en un medio de transporte que garantice seguridad vial para su familia y la ciudadanía en general.