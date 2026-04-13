Inseguridad vial en Guayaquil: Camioneta circulaba con multas por más de $31.000

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El vehículo estaba en evidente estado de deterioro , lo que representaba riesgo para sus ocupantes y otros usuarios de la vía

, lo que representaba riesgo para sus ocupantes y otros usuarios de la vía La camioneta no tenía matrícula vigente y sus placas de identificación estaban en mal estado, según la ATM

y sus placas de identificación estaban en mal estado, según la ATM Invasión del carril exclusivo de Metrovía estaban entre las infracciones más cometidas por su conductor

Una máquina de inseguridad vial rodaba por las calles de Guayaquil. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) la retuvo y descubrió algunas irregularidades.

Para empezar, la camioneta de color azul mostraba claras señales de que representaba peligro para sus ocupantes y otros usuarios viales: la carrocería estaba en mal estado, al igual que las llantas.

Las luces posteriores ya no existían, al igual que los vidrios de las puertas. Solo con observar el exterior era fácil determinar que el vehículo no estaba apto para circular, pero aún así rodaba por las vías.

El vehículo "circulaba sin cumplir con las condiciones necesarias para su circulación, representando un riesgo para la seguridad vial", insistió la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en su cuenta de la red social X.

Camioneta no estaba matriculada

La ATM señaló algunas de las irregularidades que mostraba este vehículo, que fue llevado al Centro de Retención Vehicular (CRV), ubicado en el norte de Guayaquil.

Entre las faltas se encontró:

No tenía la matrícula en regla

en regla Circulaba con placas en mal estado

Valores pendientes, por multas de tránsito, que ascienden a 31,471.13 dólares

Entre las principales infracciones están la invasión al carril exclusivo de la Metrovía y otras contravenciones de tránsito

Aunque la ATM no proporcionó la placa ni datos sobre el propietario, lo que mencionó demuestra el peligro que representaba la circulación de este vehículo por las vías de Guayaquil.

Revisión técnica vehicular en abril

En Guayaquil, los propietarios de vehículos cuya placa termina en 3, deben realizar la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en abril.

Hay la posibilidad de hacer, hasta el 20 de cada mes, el prechequeo gratuito, para detectar posibles anomalías en el vehículo.

Mantener su auto, camioneta, moto, taxi, tricimoto o bus en buen estado garantiza no solo que evite multas sino que circule en un medio de transporte que garantice seguridad vial para su familia y la ciudadanía en general.