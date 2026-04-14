Boca Juniors vs Barcelona SC: la alineación de César Farías para el juego por Copa Libertadores 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

El entrenador de Barcelona SC, César Farías, ya tendría definido el once titular con el que afrontará un duelo clave ante Boca Juniors por el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

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El compromiso se jugará este martes 14 de abril de 2026, desde las 19:00 (hora de Ecuador), en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

Barcelona SC obligado a sumar en el Grupo D



El conjunto amarillo llega con la obligación de sumar, ya que aún no registra puntos en el Grupo D y necesita revertir su situación para mantenerse con opciones de clasificación a los octavos de final.

Darío Benedetto comandará el ataque de Barcelona SC.Miguel Canales Leon

En ese contexto, el DT Farías apostaría por un esquema conservador pero equilibrado: 5-3-2, priorizando el orden defensivo y la solidez en un escenario complicado.

Alineación de Barcelona SC vs Boca Juniors



En el arco estará José Contreras. La línea de cinco defensores la conformarían Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa y Gustavo Vallecilla.

En el mediocampo, el control del balón pasará por Matías Lugo y Jhonny Quiñónez, con el apoyo ofensivo de Héctor Villalba, quien reemplazará al suspendido Milton Céliz.

En ataque, la dupla estará conformada por Luis Cano y Darío Benedetto, siendo este último uno de los focos de atención al regresar a la Bombonera para enfrentar a su exequipo.

Boca Juniors, líder del grupo

Por su parte, Boca Juniors llega como líder del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 con tres puntos y plantel completo. El equipo será comandado por figuras como Leandro Paredes y Adam Bareiro.

Boca Juniors suma tres puntos en la Copa Libertadores 2026.CORTESIA

La posible alineación de los Xeneizes sería: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Lenadro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Bareiro.

Dónde ver el partido

El encuentro entre Barcelona SC y Boca Juniors será transmitido en Ecuador y toda Sudamérica por ESPN, además de la plataforma digital Disney+ Premium.

Estadísticas de Bocas Juniors y Barcelona SC