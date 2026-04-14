Boca Juniors vs Barcelona SC: la alineación de César Farías para el juego por Copa Libertadores 2026
El Ídolo del Astillero busca sus primeros puntos en la Libertadores 2026. Conoce el posible once titular y cómo ver el partido ante Boca Juniors
El entrenador de Barcelona SC, César Farías, ya tendría definido el once titular con el que afrontará un duelo clave ante Boca Juniors por el Grupo D de la Copa Libertadores 2026.
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El compromiso se jugará este martes 14 de abril de 2026, desde las 19:00 (hora de Ecuador), en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.
Barcelona SC obligado a sumar en el Grupo D
El conjunto amarillo llega con la obligación de sumar, ya que aún no registra puntos en el Grupo D y necesita revertir su situación para mantenerse con opciones de clasificación a los octavos de final.
En ese contexto, el DT Farías apostaría por un esquema conservador pero equilibrado: 5-3-2, priorizando el orden defensivo y la solidez en un escenario complicado.
Alineación de Barcelona SC vs Boca Juniors
En el arco estará José Contreras. La línea de cinco defensores la conformarían Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa y Gustavo Vallecilla.
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Jerson Ruiz
En el mediocampo, el control del balón pasará por Matías Lugo y Jhonny Quiñónez, con el apoyo ofensivo de Héctor Villalba, quien reemplazará al suspendido Milton Céliz.
En ataque, la dupla estará conformada por Luis Cano y Darío Benedetto, siendo este último uno de los focos de atención al regresar a la Bombonera para enfrentar a su exequipo.
Boca Juniors, líder del grupo
Por su parte, Boca Juniors llega como líder del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 con tres puntos y plantel completo. El equipo será comandado por figuras como Leandro Paredes y Adam Bareiro.
- La posible alineación de los Xeneizes sería: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Lenadro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Bareiro.
Dónde ver el partido
El encuentro entre Barcelona SC y Boca Juniors será transmitido en Ecuador y toda Sudamérica por ESPN, además de la plataforma digital Disney+ Premium.