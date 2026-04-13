Gasolina más cara en Ecuador: el costo del transporte escolar se encarece

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel elevó el precio del petróleo y encareció los combustibles en Ecuador. La gasolina súper subió 34 %, mientras el sistema de bandas ajusta los valores según el mercado internacional.

Aunque el Gobierno compensa a los taxistas formales para evitar alzas en las tarifas, los informales y otros servicios ya trasladan el costo al usuario. También influyen gastos adicionales, como cuotas en aeropuertos y centros comerciales.

Pese a que analistas descartan un impacto fuerte en la inflación, ciudadanos ya perciben aumentos en transporte y servicios como expresos escolares, lo que alimenta la sensación de encarecimiento general.

Ecuador empieza a sentir en sus bolsillos los efectos del conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel. Esta guerra encareció el precio del petróleo y, por lo tanto, los combustibles a nivel mundial cuestan más, y el país no es la excepción.

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Desde ayer se aplican nuevos precios de los combustibles, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y el encarecimiento del crudo. Actualmente, la gasolina extra y ecopaís se ubica en 3,024 dólares por galón, mientras que el diésel premium cuesta 2,962 dólares. La gasolina súper registró el mayor incremento, al pasar de 3,41 a 4,57 dólares; es decir, un alza del 34 %. Los valores responden al sistema de bandas que ajusta mensualmente los precios según referencias internacionales, como el petróleo West Texas Intermediate (WTI), que en abril ha superado los 110 dólares por barril.

Uno de los primeros impactos económicos se palpa a nivel de los expresos escolares, a propósito del inicio del período escolar en la Costa, los padres de familia ya están recibiendo la advertencia de que el servicio costará más. “Mi sobrino vive y estudia en el sur de Guayaquil; pagaba 50 dólares por ida y vuelta y este año el costo será de 60 dólares. Un incremento de 10 dólares es bastante”, señaló Rosa Sanyer, ciudadana.

¿Con el combustible más caro se formará una cadena que empuje a que todo cueste más? “No debería ocurrir. Cuando subió el diésel, eso no tuvo un impacto significativo en la inflación y es lo mismo que se espera ahora”, opinó el analista económico Jorge Calderón.

Esta apreciación contrasta con una realidad en la que el ciudadano percibe que sus gastos han aumentado. Sobre esto, Calderón señaló que se trata de un efecto de especulación y no directamente del precio del combustible, que puede subir hasta un 5 % y bajar hasta un 10 %.

Algunos ciudadanos han señalado que el costo del servicio de taxi ahora es mayor. “La carrera mínima la cobran en 2,50 dólares y no en 2 dólares como antes”, se quejó Valeria Vargas, usuaria.

No obstante, “el alza del precio de la gasolina no debería trasladarse automáticamente al costo de las carreras de taxi”, dijo a Diario EXPRESO el presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas, Jorge Gómez.

¿Por qué no debe subir el precio del servicio del taxi?

El dirigente explicó que el sector mantiene un acuerdo con el Gobierno que contempla una compensación económica para mitigar el impacto del incremento en el precio de la gasolina.

Según Gómez, los incrementos actuales no responden directamente al costo del combustible, sino a factores adicionales. “En centros comerciales u hoteles se pagan cuotas por operar en esos espacios”. Por ejemplo, los taxis que operan en el aeropuerto deben cubrir una cuota mensual de más de 17.000 dólares. Este monto es asumido de forma colectiva por unos 90 taxistas, lo que implica un aporte individual de más de 200 dólares mensuales, detalló.

¿Cómo funciona la compensación para taxis?

El mecanismo de compensación cubre la diferencia del precio del combustible sobre una base referencial de 2,46 dólares por galón. El acuerdo está vigente desde junio de 2024 y se aplica hasta un tope de 150 galones mensuales por unidad. Aunque el consumo real de un taxi puede superar esa cifra, con un uso aproximado de 10 galones diarios, “el acuerdo permite aliviar parcialmente el impacto, porque al mes un taxista gasta unos 300 galones de combustible”, enfatizó.

En Guayaquil existen alrededor de 15.000 taxistas, de los cuales entre el 80 % y el 85 % recibe actualmente la compensación estatal, según estimaciones del gremio. El beneficio depende de que los conductores mantengan actualizada su información en las plataformas oficiales de transporte.

A pesar del complejo panorama internacional, Gómez aseguró que el sector apuesta por mantener la estabilidad en las tarifas y la calidad del servicio. “La ciudadanía puede estar tranquila. Nuestro compromiso es no subir las carreras y seguir prestando un servicio eficiente”, afirmó.

Sin embargo, los vehículos informales, que no reciben la compensación, sí estarían obligados a cobrar más por el servicio. “Trabajo haciendo taxi informal desde que me quedé sin empleo. Pero con el precio del combustible esto ya no es negocio”, lamentó Ricardo Martínez, chofer.

De lo ideal a la realidad, hay comerciantes como Francisco Quimí, quien vende legumbres en el sur de Guayaquil, que se pregunta cuánto le costará ahora trasladar los alimentos hasta su negocio; antes pagaba 20 dólares desde el mercado Montebello.

Aunque la compensación estatal contiene el impacto del alza de combustibles en los taxis formales, en la práctica persisten incrementos puntuales y sectores excluidos, lo que evidencia que la estabilidad de tarifas no es uniforme en todo el sistema de transporte y, por lo tanto, hay razones para la inquietud ciudadana.