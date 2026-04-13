Otto Sonnenholzner: "Estoy lejos de la vida pública y de la política electoral"

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Otto Sonnenholzner evaluó hoy en EXPRESO la gestión de Daniel Noboa en seguridad y economía.





El exvicepresidente cuestionó riesgos a la independencia de funciones y el adelanto electoral de seccionales.





Sonnenholzner aclaró rumores sobre su futuro político y descartó candidatura en Guayaquil.





El exvicepresidente Otto Sonnenholzner conversa con Diario EXPRESO sobre la gestión del presidente Daniel Noboa, los cuestionamientos a la independencia de funciones, el cambio de fecha de las seccionales y su futuro político.

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- En 2024, usted señalaba en entrevista con EXPRESO que el presidente Daniel Noboa tenía un reto enorme y complejo. Dos años después, ¿cómo evalúa su gestión?

En lo económico hay decisiones difíciles que ha logrado implementar. Sin embargo, el desafío siempre es que esas decisiones se traduzcan en bienestar, más allá de la sostenibilidad fiscal.

Ese es un terreno un poco más complejo, porque el bienestar depende de otros factores como la seguridad, la atención en salud y la gestión pública; es ahí donde el Gobierno ha tenido más dificultades.

- 2025 cerró como el año más violento del país...

Veo que arrancan este año anunciando mejoras en los indicadores de seguridad. Espero que, a diferencia de 2024 —año en el que también lograron mejorar las cifras de inseguridad, pero luego tuvimos un rebote muy fuerte en 2025—, en esta ocasión sean resultados definitivos.

En 2023 intentó llegar a la Presidencia de la República, pero obtuvo cerca del 7 % de la votación.Archivo

Cooperación internacional y antidrogas

- ¿Cree que la cercanía con Estados Unidos ayudará, incluso con programas como el Escudo de las Américas, o el país queda expuesto a nuevas amenazas?

No hay que mezclar las cosas. Países como Irán, que hoy enfrentan un conflicto bélico con Estados Unidos, tienen otros objetivos prioritarios antes que Ecuador.

Dicho esto, esa asociación puede ser muy positiva en el objetivo principal: combatir el narcotráfico y al crimen organizado. Pero también hay otros aliados importantes como Colombia y México, que son países donde también operan estas organizaciones criminales.

- Sin embargo, el presidente Noboa mantiene un frente abierto con Gustavo Petro que ha derivado en una guerra arancelaria. ¿Cuáles son los riesgos de esta actitud?

Fue el presidente Petro quien inició el deterioro de la relación. Empezó a hacer comentarios sobre temas internos del Ecuador, vino a la posesión del presidente Noboa y se convirtió en un altavoz de la oposición del Gobierno.

Sin embargo, esas diferencias, más allá de un reclamo formal, no deberían trascender ni afectar el comercio o el flujo de la cooperación en materia energética.

- El presidente también tiene frentes internos abiertos. Uno de ellos es el de Aquiles Álvarez. ¿Cree que es un perseguido político?

No conozco a detalle ese proceso judicial, pero sin duda diera la impresión de que, cuando menos, hay excesos en materia de medidas cautelares.

Independientemente de si es el alcalde de Guayaquil o no, cuando una persona está siendo juzgada por un acto, por más grave que sea, debe cumplir una condena una vez que se ha probado su culpabilidad, y para eso hay que ir a juicio.

Si una persona no representa un riesgo de seguridad real —es decir, no es un asesino, un sicario, un vacunador ni un violador—, las medidas cautelares excesivas pueden interpretarse como temas políticos.

Independencia de funciones

- La Corte Constitucional también ha estado en la mira. Hay jueces bajo la lupa de la Contraloría y Fiscalía. ¿Está en riesgo la independencia de funciones?

Los informes de Contraloría son muy comunes cuando uno es funcionario público. Lo que sí sería grave —y es algo que el país debe superar si realmente deseamos vivir en una democracia civilizada— es que se continúen instrumentalizando los organismos de control como mecanismos de presión política.

Esta ruptura (entre Ecuador y Colombia) no nos ayuda a resolver ninguno de nuestros problemas como países. Otto Sonnenholzner

- El adelanto de las seccionales también ha sido visto como una decisión más política que técnica. ¿Cree que es una medida que beneficia directamente a ADN?

- ¿Tiene facultades el Consejo Nacional Electoral para fijar la fecha de elecciones? Sí. Evidentemente es raro que se lo haga con tanta anticipación respecto a la posesión de las autoridades y eso genera algunas dudas. Me pregunto en qué le beneficiaría al Gobierno, porque vienen de perder la consulta popular.

A mí me preocupa más el hecho de que haya autoridades electas en noviembre de 2026 que no van a entrar en funciones hasta mayo de 2027; entonces, las autoridades en funciones que no han sido reelectas pierden prácticamente cualquier autoridad sobre la institución que administran.

- ¿La suspensión de la Revolución Ciudadana le quita legitimidad al proceso?

Se presta para cuestionamientos, pero ellos no van a tener dificultades en encontrar un partido que les abra las puertas. De hecho, lo han tenido en otras ocasiones. Ellos, como marca política o producto electoral, van a encontrar un espacio y van a poder participar. Les afecta, es una traba, pero no los van a poder privar de participar.

- En las últimas semanas surgió el rumor de una posible candidatura suya para las seccionales. ¿Tiene conversaciones para ser candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano?

Yo estoy lejos de la vida pública y de la política electoral hace ya tres años. Estoy dedicado a mis actividades en lo privado y a todos quienes me han extendido esa generosa invitación les he agradecido, pero les he respondido como responde Alejandro Sanz: les agradezco, pero no.

(La suspensión) les afecta, es una traba, pero no los van a poder privar (a la Revolución Ciudadana) de participar. Otto Sonnenholzner

- Es decir que sí se lo han propuesto...

Siempre hay gente que con mucha gentileza considera que puedo representar una alternativa y, evidentemente, yo tengo siempre un interés porque el país y la ciudad estén bien. Nunca me he alejado de aportar con ideas u opiniones en espacios como este.

- ¿Es definitivo o de qué depende que se anime a participar?

No está en mis planes. Definitiva solo es la muerte en la vida. A todos quienes me han ofrecido esas alternativas les he agradecido por su generosidad, pero no he aceptado ninguna invitación.