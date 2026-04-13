Debates para las seccionales 2026: metodología, horarios y ejes de los 45 encuentros

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el manual de los debates para las elecciones seccionales de 2026. Con la actualización, el organismo confirmó la realización de 45 encuentros: 21 con candidatos a prefecturas y 24 para alcaldías.

El Pleno del CNE aprobó la resolución en una sesión que estuvo marcada por polémicas. La tarde del 12 de abril de 2026, la decisión se tomó con tres votos de los cuatro consejeros presentes en una sesión virtual.

La consejera Elena Nájera planteó cambiar la denominación de manual de debates de las elecciones seccionales 2027 a 2026, tomando en cuenta que las votaciones se realizarán el próximo 29 de noviembre y ya no el 14 de febrero de 2027.

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El consejero José Merino, quien se principalizó ante la ausencia de José Cabrera, sostuvo que las votaciones son solo un hito dentro de todo el proceso electoral. Insistió en que debía mantenerse el año 2027 porque todo culminará con la posesión de autoridades prevista para ese año.

Al final, la sugerencia de Nájera no tuvo apoyo y no llegó a tratarse en la sesión. Luego planteó otra observación, relacionada con el horario de los debates de los aspirantes a prefecturas y alcaldías.

El CNE aprobó en sesión ordinaria la actualización del manual para los debates de las seccionales 2026.Cortesía: CNE.

Sobre el horario para los debates

Los encuentros entre candidatos deben ser organizados por el CNE. Son obligatorios para la dignidad de prefecto y, en el caso de las alcaldías, se realizan en circunscripciones con más de 100.000 votantes.

Con el adelanto de las votaciones, la realización de los debates también se adelantó. Así, los encuentros están previstos entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026.

Nájera cuestionó que se hayan previsto debates desde las 16:00, al considerar que a esa hora no todos los ciudadanos están pendientes de los medios de comunicación ni corresponde a un horario ‘premium’ de transmisión. Sugirió que todos se realicen a las 19:00.

La decisión se tomó por razones logísticas. Si todos los debates se realizaran a la misma hora, se requerirían más días para el uso de los sets, lo que incrementaría los recursos destinados a este hito del calendario electoral.

Los ejes temático



La metodología contempla que cada encuentro se estructure en cuatro ejes temáticos, definidos por el Comité Nacional de Debates Electorales.

En el primero y cuarto eje, las preguntas serán formuladas por las candidatas y candidatos, con el propósito de que aborden y debatan problemáticas propias de su realidad y de su cercanía con los territorios.

Además, según la actualización aprobada por el organismo electoral, en el segundo y tercer eje las interrogantes serán planteadas por el Comité Nacional de Debates, “garantizando un tratamiento técnico de asuntos de interés público”.