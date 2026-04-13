Fundación Ser Feliz cumple 14 años apoyando a niños con cáncer

Publicado por Gabriel Enrique Cornejo Espinoza Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Fundación Ser Feliz cumple 14 años brindando apoyo integral a niños con cáncer y sus familias.



Más de 680 familias han sido acompañadas por una organización que apuesta por la esperanza y la vida.

Durante 14 años, la Fundación Ser Feliz ha construido un espacio de acompañamiento integral para niños con cáncer y sus familias, apostando por el bienestar emocional, educativo y social como pilares fundamentales en medio de la enfermedad. Con programas gratuitos que incluyen nivelación académica, apoyo psicológico, nutrición y actividades recreativas, la organización ha logrado atender a 682 familias desde su creación, consolidándose como una red de apoyo que transforma vidas.

Un trabajo que trae esperanza a las familias

“Nosotros estamos como en contra de eso de decir ‘pobrecito’, no”, enfatiza Lisseth Ortega, presidenta de la fundación. “Hay que ver cómo ayudamos, pero pobrecito no. Aquí tratamos de que ni siquiera recuerden que tienen cáncer, hablamos de cosas alegres, le damos la vuelta a la enfermedad”, explica, destacando el enfoque emocional que busca fortalecer la actitud positiva en los niños .

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Este modelo ha permitido que los beneficiarios encuentren no solo asistencia médica complementaria, sino un entorno donde pueden reconstruir su cotidianidad. Actualmente, la fundación trabaja con más de 50 niños activos, muchos de ellos en procesos largos que han sido acompañados durante años. A esto se suma un reciente programa educativo que permite a los menores nivelarse académicamente, especialmente aquellos que han perdido clases por tratamientos.

Testimonios que hablan de la lucha contra el cáncer

Uno de los testimonios que evidencia el impacto de la fundación es el de Vanessa Medranda, madre de Rafaela, una niña sobreviviente de cáncer. “Aquí nos sentimos como en familia. Uno viene a descargar todo lo que trae del hospital. Me escuchan, me entienden, porque no es lo mismo hablar con alguien que no ha vivido esto”, relata, al destacar el acompañamiento emocional que ha recibido durante seis años .

El trabajo de la fundación también se extiende a las madres, quienes participan en talleres, actividades físicas y espacios de contención emocional. Para muchas, este entorno representa una segunda casa. “Ha sido de mucho apoyo para mi hija, ha cambiado su forma de ser, su disciplina. Estoy muy agradecida”, comenta Elena Zambrano, otra madre beneficiaria .

Además del acompañamiento psicológico y educativo, la organización impulsa iniciativas solidarias que buscan involucrar a la comunidad. Entre ellas, campañas de recolección de útiles escolares y tapas plásticas para financiar ayudas, con metas como la entrega de 400 mochilas escolares a niños en tratamiento. Todo el apoyo que brinda la fundación es completamente gratuito, lo que representa un alivio económico significativo para las familias.

Historias que marcan a las voluntarias

En estos 14 años, las historias de lucha han marcado profundamente a quienes forman parte del equipo. Ortega recuerda el caso de un niño con pronóstico crítico que, pese a ello, mantiene una actitud firme: “Él tiene tantas ganas de vivir, dice que va a salir adelante. Su fortaleza demuestra que sí se puede”, señala, resaltando el poder del estado emocional en el proceso de la enfermedad .

Educación, salud emocional y solidaridad definen el trabajo de Ser Feliz en Ecuador.Gabriel Cornejo

Con un equipo de 26 voluntarias y el respaldo de la comunidad, la Fundación Ser Feliz continúa ampliando su impacto. Más allá de las cifras, su verdadero valor radica en haber construido una red donde la esperanza, la empatía y la resiliencia se convierten en herramientas fundamentales para enfrentar el cáncer infantil.

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