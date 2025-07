Nueva atención para personas con discapacidad en el Aeropuerto de Guayaquil

El aeropuerto de Guayaquil implementa el programa internacional Sunflower, dirigido a personas con discapacidades no visibles

En el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, florece un símbolo que representa mucho más que una flor: el girasol del programa Hidden Disabilities Sunflower, una insignia global para visibilizar lo que durante años ha sido ignorado o mal comprendido. Las discapacidades invisibles, como el autismo, trastornos de ansiedad, epilepsia, o la discapacidad visual, no se notan a simple vista, pero afectan profundamente la forma en la que las personas enfrentan el mundo.

La puesta en marcha de este programa en el aeropuerto no es un simple gesto simbólico, es un acto de justicia social. Así lo entiende Helen González, jefa de Servicio al Cliente de TAGSA, quien lideró la implementación de esta iniciativa: “Aprender a detenernos, a preguntar con amabilidad si alguien necesita ayuda, a ofrecer apoyo sin invadir. Eso no cambia solo nuestro trabajo, cambia nuestra esencia como comunidad”.

La accesibilidad como derecho, no como favor

Durante décadas, la discapacidad ha sido tratada como un tema médico o asistencial, cuando en realidad debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos y equidad social. El acceso a la información, al transporte, a los espacios públicos y al turismo no debería depender de la buena voluntad de las autoridades, sino de políticas públicas permanentes que garanticen autonomía y dignidad.

“Es una buena iniciativa de parte de la autoridad portuaria del aeropuerto. Se debe seguir motivando a otras entidades públicas a implementar señaléticas que permitan orientarse a las personas con discapacidad en la ciudad”, expresó Geoconda Soledispa, directora del Centro de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual 4 de Enero.

Junto a sus estudiantes, ha recorrido las instalaciones del aeropuerto, donde se han colocado pisos podotáctiles, pasamanos con Braille, y señalización accesible.

Estas adecuaciones no son lujo ni ornamento, sino instrumentos de inclusión, que permiten a las personas con discapacidad ejercer su ciudadanía plena, sin depender de terceros.

La ceremonia de lanzamiento contó con la presencia de autoridades públicas, representantes del sector aeroportuario y asociaciones de personas con discapacidad. Miguel Canales

Cuando el viaje empieza con respeto

La discapacidad no excluye a las personas, lo hace la falta de accesibilidad. Por eso, iniciativas como la del programa Sunflower deben entenderse como puntos de partida para un cambio cultural. “Lo más valioso de esta iniciativa no está solo en los protocolos, sino en la mirada con la que ahora elegimos servir”, recalcó González durante su discurso. No se trata de entrenar al personal para “atender mejor”, sino de transformar el entorno en uno donde todos puedan transitar sin barreras, físicas o simbólicas.

Denise Maroto, de la Fundación AndarEQ, lo explica así: “Muchas veces la accesibilidad existe, pero no se comunica. Eso se llama accesibilidad no percibida. Necesitamos visibilizarla, no solo para vendernos como destino, sino para garantizar derechos”. Añade que es fundamental que los visitantes con alguna condición sientan que pueden desplazarse, viajar y disfrutar de la ciudad con seguridad y tranquilidad.

El compromiso que debe multiplicarse

Maroto también alude a que la experiencia del aeropuerto de Guayaquil es un ejemplo que debería replicarse en todos los espacios públicos. "No solo en terminales aéreas, sino en hospitales, centros comerciales, parques, teatros, universidades y oficinas del Estado. Porque la inclusión no puede seguir siendo un acto aislado, sino un sistema sostenido por una red de voluntades institucionales y ciudadanas", asegura.

El gerente general de TAGSA, general Ángel Córdova, lo resumió así: “Este programa es una semilla que sembramos hoy con la esperanza de construir juntos un aeropuerto que impulse con respeto a la diversidad”.

El girasol del programa Sunflower es una insignia global que permite identificar, sin estigmatizar, a personas que viven con condiciones como el autismo. Miguel Canales

De la empatía al derecho

En Ecuador, más de un millón de personas vive con algún tipo de discapacidad, y una gran parte de ellas enfrenta obstáculos todos los días para ejercer derechos básicos como la movilidad, el acceso a la información, el trabajo o la educación.

La verdadera inclusión no se mide por discursos ni ceremonias, sino por la presencia activa y autónoma de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. En palabras de González: “Ser ese aeropuerto donde cada persona se sienta vista, escuchada y respetada, es una decisión consciente. Hoy la estamos tomando todos juntos”.

