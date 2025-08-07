Josué y Oliver Dumani renuncian a cargos en Segura EP y Autoridad Aeroportuaria

El Concejo Cantonal de Guayaquil tratará este jueves 7 de agosto de 2025 las renuncias de Josué y Oliver Dumani Ramírez a cargos en entidades clave del Municipio. En ambos casos se procederá a la designación de nuevos representantes ciudadanos.

Josué Dumani, quien había sido nombrado el 4 de enero de 2024 como miembro delegado del Concejo en el directorio de Segura EP, presentó su renuncia mediante una carta enviada el 28 de julio de 2025. En el documento agradece al Concejo por la confianza, pero señala que "por las diversas actividades propias de mi función como Coordinador General, sirva la presente para presentar mi renuncia a la mencionada designación".

Por otro lado, Oliver Dumani, designado el 4 de junio de 2025 como miembro principal del Directorio de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, también presentó su dimisión. En la carta fechada el 5 de agosto de 2025 expresó que "por motivos estrictamente personales, me es imposible cumplir a cabalidad y con la responsabilidad que siempre me ha caracterizado".

Añadió además que agradece la oportunidad de haber formado parte del organismo, contribuyendo a su visión y crecimiento institucional.

Ambas decisiones serán tratadas en el sexto punto del orden del día de la sesión del Concejo, en la que se deberá designar a los nuevos ciudadanos.

La sesión, la 123, se llevará a cabo en el salón de la ciudad del Palacio Municipal, a las 15:00 de este jueves 7. Se abordarán 10 puntos.

