Impuestos Ecuador: ICE para bebidas alcohólicas y cervezas sube desde enero de 2026

La resolución del SRI que fija nuevas tarifas fue aprobada el 29 de diciembre de 2025. Aplica desde el 1 de enero de 2026

El ICE para la cerveza artesanal e industrial aumentará desde enero de 2026.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) definió ya los valores del impuesto a los consumos especiales (ICE) que se aplicarán en 2026. Este impuesto, que se cobra a ciertos productos, suele venir incluido en el precio final que paga el consumidor.

¿Cuánto debo ganar al mes para empezar a pagar Impuesto a la Renta en el 2026? Leer más

Cada año, esta tarifa se actualiza tomando en cuenta la inflación acumulada hasta noviembre. Así para 2026, el ajuste se calculó con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general a noviembre de 2025, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Para este periodo este indicar fue de 1,05 %.

La resolución NAC-DGERCGC25-00000040 del SRI sobre el ICE, se ampara en lo previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno. Y empezará a regir cuando se publique en el Registro Oficial y se aplicará desde el 1 de enero de 2026, detalla este insumo.

Qué cambió frente a 2025: ICE para bebidas alcohólicas y cervezas subirá

Al comparar la resolución para 2026 con la de 2025, hay productos que no cambian de valor y otros que si registran un aumento.

El segundo contrato de alquiler de la barcaza Murat Bey vence el 12 de enero de 2026. Su salida baja la capacidad de generación térmica del país.



Conoce los detalles 👉 https://t.co/sdI9y9GjKJ pic.twitter.com/Oaz6HGT6h5 — Diario Expreso (@Expresoec) December 30, 2025

Así entre los productos que mantendrá el mismo ICE de 2025 durante el periodo fiscal 2026 están.

Los cigarrillos mantienen un ICE de $0,16 por unidad.

El ICE a bebidas no alcohólicas y gaseosas con más de 25 gramos de azúcar por litro (excepto energizantes) sigue en $0,18 por cada 100 gramos de azúcar añadida.

Y el de las fundas plásticas se queda en $0,08 por funda.

Mientras tanto, los productos en los que si se advierte un alza de este impuesto son bebidas alcohólicas y cervezas.

Para 2026, el ICE específico del alcohol (de uso distinto a bebidas alcohólicas y farmacéuticos) y de las bebidas alcohólicas sube de $10,30 a $10,41 por litro de alcohol puro, un alza de $0,11.

En cerveza, la artesanal pasa de $1,54 a $1,56 por litro de alcohol puro, mientras que la industrial sube de $13,48 a $13,62 por litro de alcohol puro.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) estableció que las tarifas fijadas para el impuesto a los consumos especiales (ICE) aplicarán para todo el 2026, según, la resolución firmada en Quito el 29 de diciembre de 2025 por la directora general del SRI, Alexandra Verónica Navarrete.

¿TE GUSTA LEER DIARIO EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ