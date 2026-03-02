Expreso
Sudamericano Sub-20 ( (15982984)
Jugadoras de Ecuador celebran un gol en un partido del Sudamericano Femenino Sub-20.Juan Pablo Pino

Ecuador Sub-20 femenina, ilusión con talento y medalla de plata en Sudamericano

La selección, invicta y clasificada al Mundial de Polonia 2026, está lista para dar el salto a la de mayores

La selección femenina Sub-20 de Ecuador ganó la medalla de plata en el Sudamericano de Paraguay, clasificó al Mundial de Polonia 2026, terminó invicta en sus últimos siete partidos, hizo 23 goles en 9 encuentros y recibió 9. Con estos antecedentes, esta generación hace soñar al país de cara a su salto a la selección mayor. 

Mary Guerra fue la máxima anotadora de Ecuador. Marcó cuatro tantos, tres de ellos ante Paraguay; uno fue un golazo desde fuera del área. Gracias a ese triplete llegó a Quito con el balón del partido.

La joven, que el 7 de marzo cumplirá 18 años, fue una de las figuras del Sudamericano. Pertenece a Dragonas IDV y en Polonia disputará su tercer Mundial, tras haber jugado dos con la Sub-17.

Mary Guerra la chica de los goles

Guerra, quien es observada por equipos de México y Estados Unidos, expresó: “Muy feliz. Estos tres goles los venía buscando y se me dieron. Estoy feliz por mí y por el equipo. Mucha alegría. Ha sido lindo participar y me llevo el balón por los tres goles”.

Y no se olvidó de quienes la apoyan: “A todo el país y a mi familia, que me estaba viendo por televisión, les mando un beso y un abrazo”.

Por su parte, el entrenador Eduardo Moscoso, quien suma siete clasificaciones a Mundiales en su trayectoria, señaló: “Tenemos la medalla de plata y va dedicada a toda la afición y a mi familia, que vive en Riobamba”.

Moscoso, que ha trabajado en todas las categorías de la rama femenina, añadió: “Estas chicas tienen mucha calidad. Estar invictas desde antes del hexagonal lo dice todo. Esta medalla es para todo el país”.

El estratega adelantó que ahora buscarán partidos amistosos hasta finales de octubre, antes de viajar a Polonia, donde el Mundial se disputará desde el 5 de septiembre.

La última goleada en el Sudamericano

En la última fecha del hexagonal, Ecuador se dio un festín y firmó su tercera goleada del torneo: superó 5-1 a Paraguay. Mary Guerra abrió el marcador a los 2’, pero Alison Bareiro empató para la Albirroja a los 10’. Fiorella Picco puso el 2-1 a los 40’ y, tres minutos después, Guerra anotó el tercero. Antes del descanso, a los 45+8’, nuevamente Guerra marcó el cuarto tanto. En el complemento, Xiomara Alcívar selló el 5-1 definitivo a los 83’.

