Real Madrid vs Getafe: alineaciones, previa y dónde ver EN VIVO LaLiga 2025-26

Con varias bajas sensibles, el conjunto merengue apostará por Vinícius, Güler y Valverde en un duelo clave por el título

Real Madrid recibe este lunes 2 de marzo de 2026 a Getafe CF, por la fecha 26 de LaLiga 2025-26, en un partido clave para sus aspiraciones al título del campeonato de España.

(Te invito a leer: Barcelona SC vs Botafogo: fecha, hora, alineaciones y dónde ver | Libertadores 2026)

El compromiso se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador) en el estadio Santiago Bernabéu, donde los blancos buscarán una victoria que les permita no perderle pisada al líder FC Barcelona, que suma 64 puntos.

Las bajas del Real Madrid: Mbappé y Bellingham fuera

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta este encuentro con varias bajas sensibles por lesión. No estarán disponibles figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Raúl Asencio, Dani Ceballos ni Éder Militão.

Mbappé se pierde el Real Madrid vs Getafe por lesión. Archivo

Pese a las ausencias, Real Madrid contará con un tridente ofensivo de alto nivel liderado por Vinícius Júnior, Arda Güler y Federico Valverde, quienes asumirán la responsabilidad de generar peligro en ataque y sostener la lucha por el campeonato.

El ocaso de Chito Vera: el ecuatoriano no halla el rumbo y saldrá del top 10 de UFC Leer más

Real Madrid persigue al FC Barcelona

El equipo Merengue está en la segunda posición de la tabla, con 60 puntos, y se mantiene a cuatro unidades del FC Barcelona, con 64, que en esta jornada ya venció a Villareal.

El posible once del Real Madrid en el Santiago Bernabéu

La alineación de Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba y Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Güler; y Díaz y Vinícius.

Getafe, urgido de puntos para escapar del descenso

Por su parte, Getafe llega con la necesidad urgente de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en la tabla de posiciones.

El equipo que dirige José Bordalás ocupa el puesto 14 de la clasificación con 29 unidades y sabe que un resultado positivo en el Bernabéu podría darle oxígeno en la recta final del torneo.

José Bordalás y las bajas en el equipo azulón

Los azulones no podrán contar con el lesionado Abu Kamara ni con el suspendido Dakonam Djené. Además, Borja Mayoral y Davinvhi son duda por problemas físicos.

La alineación de Getafe: Soria; Kiko, Iglesias, Duarte, Romero y Rico; Arambarri, Martín y Milla; Satriano y Vásquez.

Estadísticas de Real Madrid vs Getafe

Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Getafe por ESPN y Disney+

En Ecuador y el resto de Sudamérica, el duelo entre Real Madrid y Getafe se podrá ver EN VIVO a través de ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!