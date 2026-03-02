El ocaso de Chito Vera: el ecuatoriano no halla el rumbo y saldrá del top 10 de UFC

El ranking semanal de la compañía confirma esta semana la posición del manabita. El espiral en picada se agrava

El pasado 28 de febrero, en la Arena CDMX de Ciudad de México, Marlon Vera sufrió una nueva derrota dentro del octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC), resultado que en las próximas horas confirmaría su salida del Top 10 del ranking del peso gallo.

El revés no solo significó otro golpe en su récord reciente, sino que marcó oficialmente el fin de su permanencia entre la élite de las 135 libras, posición que había sostenido durante varios años como principal referente ecuatoriano en las artes marciales mixtas.

La espiral en caída de Chito comenzó luego de su pelea por el título ante Sean O'Malley, en 2023, combate que marcó un punto de inflexión en su rendimiento. Desde entonces, el manabita no ha logrado reencontrar la contundencia que lo llevó a disputar el cinturón. Su patrón de inicios lentos y falta de agresividad volvió a evidenciarse en su más reciente presentación frente a David Martínez, donde nuevamente cedió terreno desde los primeros asaltos.

En el plano estadístico, las cifras reflejan el bajón: menor volumen de golpes significativos, dificultades para defender derribos y escasa imposición de ritmo. Su estilo de contragolpe, que antes resultaba letal, hoy luce predecible ante rivales más dinámicos y estratégicamente preparados. La evolución en su juego de lucha, uno de los aspectos más señalados por analistas, parece haberse estancado.

Fuera del octágono, la presión también pesa. La crítica especializada y parte de la afición cuestionan la falta de ajustes tácticos en un deporte que exige reinvención constante. Cuatro derrotas consecutivas han reducido considerablemente su margen de error dentro de la organización, abriendo la posibilidad de un descenso a carteleras preliminares si no logra revertir la tendencia.

Chito (i) perdió ante ante David Martínez por decisión unánime de los jueces con tarjetas de 29-28, 29-28, 29-28. Cortesía

Reinventarse o ceder terreno en la élite del peso gallo

El futuro inmediato de “Chito” es incierto. A sus 33 años, todavía tiene tiempo para reestructurar su equipo, modificar su estrategia y recuperar la versión agresiva que lo convirtió en referente del MMA latinoamericano. Sin embargo, el reloj competitivo no se detiene. Si desea evitar que su legado quede marcado por un abrupto declive, deberá reinventarse y demostrar que aún tiene argumentos para mantenerse entre la élite mundial del peso gallo.

