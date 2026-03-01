Madre de Aquiles Álvarez: “Mis hijos están presos porque se atrevieron a incomodar”

Gioconda Henriques se pronunció a pocas horas de la audiencia de los hermanos Álvarez, prevista para este 2 de marzo

Gioconda Henriques, madre de Aquiles Álvarez, se pronuncia sobre la prisión preventiva de sus hijos en Guayaquil.

Este 2 de marzo está prevista la audiencia en la que se resolverá si Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y sus dos hermanos, Antonio y Xavier, recuperan su libertad o continúan bajo prisión preventiva. Todos están procesados por el caso Goleada.

En la antesala de esa decisión judicial, su madre, Gioconda Henriques, hizo pública su postura frente a la situación que atraviesa su familia.

Gioconda Henriques relata la situación familiar y pide que se haga justicia

En un emotivo pronunciamiento, sostuvo que sus hijos no están detenidos por delitos comunes. “No por ladrones, no por criminales, no porque hayan hecho daño a nadie, sino porque se atrevieron a incomodar”, afirmó.

Henriques recalcó que no cuestiona la labor de la justicia ni las investigaciones en curso, pero insistió en que sus hijos deberían enfrentar el proceso en libertad. “No estoy en contra de la justicia, pero sí creo con todo el alma que mis hijos tienen derecho a un proceso justo y en libertad”, expresó, al tiempo que rechazó el “estigma” que, a su criterio, implica la prisión preventiva antes de una sentencia.

La madre describió el impacto personal y familiar que ha significado la detención simultánea de sus tres hijos. “Nada me preparó para esto”, dijo, al recordar que en esta etapa de su vida esperaba estar rodeada de ellos. También se refirió al efecto que la situación ha tenido en sus nietos y en la dinámica familiar.

En su mensaje, Henriques evocó las cualidades de cada uno de sus hijos y aseguró que continuará pronunciándose públicamente. “Mientras tenga voz, voy a hablar por mis hijos, por mis nietos”, manifestó, insistiendo en que la verdad terminará por imponerse. “La verdad, por más que la encierren, siempre encuentra la manera de salir”, agregó.

Este 2 de marzo se define el futuro del alcalde de Guayaquil

La audiencia fue convocada por un tribunal de la Sala Especializada de la Unidad Anticorrupción, instancia que deberá valorar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía respecto a la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva.

De prosperar el recurso, Álvarez podría enfrentar en libertad el proceso judicial que tiene previsto iniciar el 7 de marzo dentro del denominado caso Triple A, relacionado con una presunta distribución ilegal de combustibles. Si, por el contrario, la medida se ratifica, el alcalde continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones.

