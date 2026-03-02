Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Aranceles, ¡otra cantinflada más!

Esto significa más desempleados y a futuro más delincuencia

Para disimular la ineptitud y al no ver resultados en la lucha contra el narcotráfico y delincuencia, una vez más el Gobierno recurre a otra cantinflada: subir los aranceles a Colombia al 50% , sin darse cuenta de las consecuencias que esto traerá a los ecuatorianos. La ecuación es sencilla: en muchas empresas se daría reducción de personal al no haber exportaciones e importaciones hacia y desde el vecino país. Esto significa más desempleados y a futuro más delincuencia. Tomemos en cuenta que después de EE.UU. China, Unión Europea, Perú y Panamá, Colombia es uno de nuestros principales socios comerciales en importaciones y exportaciones, según datos del Banco Central. Esta medida de subir aranceles a nuestro vecino más parece un pretexto para encubrir su ineptitud gubernamental de un Estado fallido en su lucha contra el narcotráfico, contrabando, minería ilegal y delincuencia; algo que debería hacer primero localmente porque de nada sirven los famosos ‘Apolos’ que a diario vemos en cualquier medio, si luego esos delincuentes son puestos en libertad. Lo que debería hacer: primero modificar las leyes y el Código Integral Penal; así, que todo delincuente capturado sea recluido directamente y no solo presentarlos para la foto con estos ‘shows’ diarios, y por consecuencia buscar pretexto peleándose con los vecinos comerciales y añadiendo más problemas a nuestro país, que necesita soluciones concretas.

Lenin Bastidas Morán

