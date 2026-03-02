Editorial | Desconfianza repele al talento

Ecuador cuenta con excelentes abogados que podrían cumplir con creces el rol de fiscal general del Estado por su experiencia profesional y probidad notoria. Es comprensible que muy pocos o ninguno de ellos se aventuren a participar en el concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque sería someter su experiencia y probidad al escrutinio de una organización que ha demostrado dependencia del poder político. Suficiente argumento para preferir ver de lejos el concurso, aunque se prive al país de contar con candidatos de altura.

Esto es un mal síntoma. La falta de confianza en los procesos de selección de autoridades es tan grande que repele a los realmente preparados, porque claramente la experiencia y la probidad pasan a un segundo plano para medir un único factor: su dependencia del poder de turno.

Frente a esta realidad, son la sociedad, los ciudadanos, la institucionalidad y el país los que pierden. Aún falta algo de camino por recorrer. Falta un día para que cierre la inscripción de candidaturas. Los comisionados ciudadanos serán juzgados por sus decisiones, pero la esperanza es poca. Aspirar a que en este concurso haya transparencia y que avance sin vicios políticos es prácticamente una ilusión. Solo queda estar atentos.